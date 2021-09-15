Ср, 15.09.2021
Введение комендантского часа было бы крайней мерой, которая на данном этапе не рассматривается. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Правительство снова обсудит возможности увеличения темпа вакцинации

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 16 сентября, социальные партнеры будут приглашены на дискуссию, чтобы еще раз обсудить, какие методы можно использовать для увеличения охвата вакцинацией от Covid-19 в Латвии. Об этом сообщил в программе LTV директор Государственной канцелярии, руководитель группы по оперативному управлению Янис Цитсковскис.

По его словам, снова будут обсуждаться и те идеи, которые когда-то были озвучены и отложены в сторону. "Это единственный способ преодолеть пандемию.

Если мы не сможем ускорить [вакцинацию], мы столкнемся с высокими показателями заболеваемости и госпитализации", - сказал Цитсковскис.

Теперь, когда количество госпитализированных пациентов с Covid-19 приближается к 300, пора найти эффективные решения для увеличения охвата вакцинацией, добавил он.

На вопрос, рассматривается ли еще возможность сделать вакцинацию от Covid-19 обязательной для определенных профессий, директор Госканцелярии ответил, что это одно из направлений, в котором группа по оперативному управлению работает с партнерами, чтобы в следующий вторник предложить правительству готовые решения.

Как сообщалось, на уровне коалиции и правительства снова ведутся политические консультации о возможности введения обязательной вакцинации в некоторых профессиях и других действий по увеличению охвата вакцинацией.


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