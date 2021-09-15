Футбольный клуб "Рига" открыл новую современную спортивную базу

Этой осенью также планируется установка современных комфортабельных раздевалок и тренажерного зала площадью 250 квадратных метров. Также, чтобы обеспечить полноценный тренировочный процесс футболистов на поле была установлена система подогрева европейского лидера в системах отопления - REHAU.

Новый спортивный комплекс получил название Baltic Sports Village. Он создан вдохновляясь лучшими футбольными базами Европы с использованием современных технологий и возможностей.

Футбольные поля сделаны из гибридного покрытия, которое сочетает в себе синтетический материал и натуральную траву, что гарантирует их использование в любых погодных условиях и всегда неизменное качество. Данное покрытие имеет сертификат FIFA. Аналогичные покрытия используются лучшими футбольными клубами мира.