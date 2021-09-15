Ср, 15.09.2021
Мы запланировали использовать три автобуса, чтобы объехать все микрорайоны Риги по заранее составленному маршруту. Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации
Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации

Футбольный клуб "Рига" открыл новую современную спортивную базу

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Футбольный клуб "Рига" в сотрудничестве с девелоперской компанией Baltic Sport Group в Пиньки создал новую, современную, в соответствии с новейшими стандартами обустроенную спортивную базу с тремя полноразмерными футбольными полями и одним полем для голкиперов общей площадью более 4 гектара.

Этой осенью также планируется установка современных комфортабельных раздевалок и тренажерного зала площадью 250 квадратных метров. Также, чтобы обеспечить полноценный тренировочный процесс футболистов на поле была установлена система подогрева европейского лидера в системах отопления - REHAU.

Новый спортивный комплекс получил название Baltic Sports Village. Он создан вдохновляясь лучшими футбольными базами Европы с использованием современных технологий и возможностей.

Футбольные поля сделаны из гибридного покрытия, которое сочетает в себе синтетический материал и натуральную траву, что гарантирует их использование в любых погодных условиях и всегда неизменное качество. Данное покрытие имеет сертификат FIFA. Аналогичные покрытия используются лучшими футбольными клубами мира. 

Планируется, что площадки будут использовать для своих игр различные клубы из Европы и всего мира. "Рига" гордится тем, что сумела создать спортивную базу, отвечающую таким современным требованиям, чтобы дети и взрослые могли тренироваться и играть в качественных условиях.


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