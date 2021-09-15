"Латвии стоит последовать примеру Литвы": Кариньш об экспресс-тестах и услугах с сертификатом Covid-19

Говоря об относительно низкой точности экспресс-тестов, премьер-министр сослался на заявление одного из эпидемиологов. Кариньш считает, что было бы лучше, если бы люди, не вакцинированные от Covid-19, могли получать определенные услуги только с отрицательным результатом ПЦР-теста.

По мнению премьера, Латвии стоит последовать примеру Литвы и в ближайшее время ввести возможность получения многих услуг только для лиц с ковид-сертификатом.

"Я думаю, что это то направление, в котором мы должны смотреть. Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, Минэкономики предлагает разрешить невакцинированным от Covid-19 людям получать услуги, если они сдали экспресс-анализ слюны на входе. По словам министра экономики Яниса Витенбергса, стоимость такого теста составит 5-6 евро, и получатель услуги должен будет его оплатить. Однако это значительно дешевле, чем примерно 30 евро, которые в настоящее время взимаются за тестирование в лабораториях.