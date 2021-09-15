Известно, кому в Латвии может потребоваться дополнительная вакцинация от Covid-19

Она пояснила, что NVD собирает данные о людях, которым может потребоваться дополнительная доза вакцины по состоянию здоровья. В настоящее время число таких людей приближается к 10 000, но, учитывая, что решение о дополнительной дозе принимает семейный врач или терапевт, это число может измениться.

Людям с сильно ослабленной иммунной системой по вопросу получения дополнительной вакцины рекомендуется обращаться к семейным врачам.

NVD также планирует информировать таких пациентов о возможности получения дополнительной дозы посредством СМС на телефон и электронной почты.

Планируется, что дополнительную вакцинацию будут проводить семейные врачи, клинические университетские больницы и крупнейшие региональные больницы, рассказала Гайгала.

Дополнительная вакцина может быть введена через 28 дней после второй дозы вакцины или единственной дозы Johnson & Johnson.

Для дополнительной вакцинации можно выбрать любую из имеющихся в Латвии вакцин против Covid-19.

По сообщению отдела проекта вакцинации NVD, 7 сентября Кабинет министров постановил, что в Латвии, как и в других странах Европы и мира, начнется введение третьей дозы вакцины против Covid-19. Первыми дополнительную дозу получат люди с ослабленным иммунитетом, у которых не выработалась достаточная степень защиты после первого курса вакцинации.

Такая необходимость может возникнуть, например, у людей после трансплантации органов, у пациентов, находящихся на длительном диализе, и у пациентов с ВИЧ и болезнями кровеносной системы.

Следующими дополнительную вакцину против Covid-19 могут получить люди старше 75 лет

Следующими дополнительную вакцину против Covid-19 могут получить люди старше 75 лет, заявила журналистам в среду председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Она пояснила, что в настоящее время дополнительная вакцина доступна людям со значительно ослабленной иммунной системой. Однако в то же время как в публичном, так и в политическом пространстве ведется много дискуссий о том, не потребуется ли дополнительная вакцинация абсолютно всем, кто уже получил вакцины от Covid-19.

"В распоряжении ГСИ до сих пор нет научно обоснованной информации, данных и доказательств того, что поддерживающая вакцинация, или дополнительная доза, была бы действительно оправданной для остальных групп населения", - пояснила Завадска.

Она подчеркнула, что решение о дополнительной вакцинации должно опираться на доказательства и анализ с учетом рисков для каждого человека и общества в целом.

"Вакцина - это медикамент, а мы не используем медикаменты когда только захотим.

Должно быть обоснование того, что именно этим людям, которые получат третью дозу, станет лучше: они не заболеют или их заболевание пройдет в более легкой форме. На данный момент у нас нет ответа на эти вопросы, достаточного для того, чтобы люди получали третью дозу", - говорит председатель ГСИ.

В то же время, по словам Завадской, следующей группой, которая может получить дополнительную дозу, станет население старше 75 лет.