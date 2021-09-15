"Барселона" всерьёз нацелилась на самого молодого игрока сборной России

По данным Арустамяна, игра Арсена Захаряна за "Динамо", на молодёжном чемпионате Европы и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе.

Журналист сообщил, что в Москву несколько раз для просмотра игрока прилетали скауты каталонцев, которые остались довольны увиденным. По словам Арустамяна, стороны начнут обсуждать сделку в ближайшие недели.

"Вполе возможно, этой осенью "Барса" захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года - в зависимости от того, как сложатся переговоры", - написал Арустамян.

Агент футболиста Павел Андреев сообщил, что Арсеном интересовались многие, но реальных документов не приходило. Представители московского "Динамо" пока воздержались от комментариев по поводу возможного трансфера игрока.

Ранее Захаряном интересовались бельгийский "Брюгге", немецкий "РБ Лейпциг" и итальянский "Сассуоло". Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

18-летний Захарян стал самым молодым футболистом сборной России среди тех, кого главный тренер Валерий Карпин вызвал на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 года. Полузащитник принял участие в поединках с Хорватией (0:0) и Мальтой (2:0).