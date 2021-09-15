Европарламент призывает к равному признанию однополых браков и партнерств по всей Европе

Как сообщил LETA пресс-секретарь ЕП Янис Крастиньш, в резолюции Европарламент подчеркнул, что ЕС должен устранить препятствия на пути осуществления основных прав, с которыми сталкиваются люди, принадлежащие к сообществу гомосексуалов и других сексуальных меньшинств (ЛГБТИК).

Резолюция о правах лиц ЛГБТИК в ЕС принята 387 голосами за (161 против, 123 воздержавшихся). ЕП отметил, что

эти граждане должны иметь возможность в полной мере пользоваться основными правами граждан ЕС на всей территории ЕС, включая право на свободное передвижение.

Депутаты Европарламента также ссылаются на постановление Европейского суда по делу Coman & Hamilton, в котором говорится, что термин "супруг" должен быть распространен на однополых партнеров в Директиве о свободном передвижении, а Европейская комиссия (ЕК) должна принять принудительные меры против Румынии, где правительство не внесло поправки в закон, чтобы выполнить это решение.

Резолюция также призывает признать упомянутых лиц законными родителями ребенка во всех государствах-членах ЕС. Депутаты Европарламента хотят, чтобы "радужные", или однополые, семьи с детьми имели такое же право на создание семьи в соответствии с законодательством ЕС, как и пары противоположного пола и их семьи. Они также подчеркнули, что это необходимо для того, чтобы дети не становились лицами без гражданства при переезде в другую страну ЕС.