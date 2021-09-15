Сократить число погибших в ДТП до нуля. Полиция проведет массовые рейды на дорогах

Цель акции, которую в странах Европейского союза проводит Европейская сеть дорожной полиции (ROADPOL), состоит в том, чтобы в эти дни на европейских дорогах не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело пострадавшими.

Во время акции полиция дополнительно к повседневным контрольным мероприятиям будет уделять усиленное внимание безопасности дорожного движения и контролю за его участниками.

Особое внимание будет уделяться менее защищенным участникам дорожного движения и правильной перевозке пассажиров - использованию ремней безопасности и детских автокресел.

Также полицейские будут усиленно контролировать соблюдение разрешенной скорости. В течение всей недели полиция будет разъяснять участникам движения риски, которые возникают из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"К сожалению, прошедшая неделя на дорогах Латвии трагически унесла жизни нескольких человек. Такие случаи только беспощадно напоминают о том, что участники дорожного движения недостаточно заботятся и о своей безопасности, и о безопасности окружающих, а также о том, что необходимо менять культуру вождения и поведения на дороге. Этой акцией безопасности полиция хочет напомнить о том, как важно быть внимательным и соблюдать совсем простые требования на дороге", - подчеркнул начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.