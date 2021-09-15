Видео ⟩ За серию ограблений в Риге задержан мужчина. Он вышел на свободу в июне

В ходе следствия были получены доказательства возможной связи мужчины с четырьмя ограблениями и одной попыткой ограбления, во всех случаях злоумышленник угрожал похожим на огнестрельное оружие предметом. Ограбления были совершены в Риге в течение последнего месяца, три из них - в начале сентября.

В ходе оценки полученных во время уголовных процессов фактов выяснилось, что задержанный заранее приобрел похожий на огнестрельное оружие предмет и целенаправленно планировал совершение преступлений.

Задержанный пояснил, что похищенные в магазинах денежные суммы были относительно маленькими, и признал, что все деньги он спустил в игорных залах.

Мужчина 1999 года рождения ранее уже был судим за совершение особо тяжкого преступления и был освобожден из места заключения только в начале июня этого года.

7 сентября к подозреваемому была применена мера пресечения - арест.