Кариньш: необходимо пересмотреть и упростить правила эпидемиологической безопасности

По его словам, это необходимо с целью усовершенствования существующих правил, чтобы их было легче понимать всем жителям страны, а также для того, чтобы избежать технических и детализированных требований эпидемиологической безопасности в постановлениях правительства.

В резолюции премьера говорится, что информационный доклад Минздрава "О стратегии Латвии по борьбе с Covid-19 осенью 2021 года", рассмотренный правительством в июле, предусматривает улучшение регулирования мер эпидемиологической безопасности путем разработки понятных для общественности и простых в реализации рекомендаций, согласованных между отраслями.