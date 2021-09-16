Девять голов в матче "Сити" и успешный дебют команды из Молдовы

Группа А

Брюгге - ПСЖ 1:1

На 15-й минуте матча Андер Эррера открыл счёт, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе, но на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт. В стартовом составе парижан на этот матч вышел аргентинец Лионель Месси. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями он не сумел.

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3

Очень результативным получился матч на стадионе "Этихад" в Манчестере. В составе "горожан" голами отметились Натан Аке, Рияд Марез (с пенальти), Джек Грилиш, Жуан Канселу, Габриэль Жезус и защитник "РБ Лейпцига" Норди Мукиеле, который поразил собственные ворота. За немецкую команду забивал лишь Кристофер Нкунку, который оформил хет-трик.

Группа B

Атлетико Мадрид - Порту 0:0

Ливерпуль - Милан 3:2

Английский "Ливерпуль" одержал волевую победу в матче с итальянским "Миланом" - 3:2. Уже на 9-й минуте защитник миланской команды Фикайо Томори отправил мяч в собственные ворота. Вскоре после этого в ворота гостей был назначен пенальти, но Мохамед Салах не смог реализовать его.

"Милан" отыгрался на 42-й минуте благодаря точному удару Анте Ребича, а всего две минуты спустя Браим Диас вывел итальянцев вперёд. В начале второго тайма Салах сравнял счёт, а на 70-й минуте Джордан Хендерсон пробил от линии штрафной и принёс хозяевам победу.

🇪🇬👑 Мохамед Салах забил в пяти из свои последних шести матчей #ЛигаЧемпионов 🔥 pic.twitter.com/RzUqPHhiC9 — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 15, 2021

Группа C

Бешикташ - Боруссия Дортмунд 1:2

Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала победу над турецким "Бешикташем". Счёт на 20-й минуте матча открыл 18-летний полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем, а в концовке первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей. Во втором тайме "Бешикташ" сумел отыграть один мяч усилиями Франсиско Монтеро.

Эрлинг Холанн 🤯



🔥 21 гол в 17 матчах #ЛигаЧемпионов

⚫️🟡 66 голов в 66 матчах за "Боруссию" pic.twitter.com/35aX0FkP3K — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 15, 2021

Спортинг - Аякс 1:5

Амстердамский "Аякс" одержал крупную победу на выезде над лиссабонским "Спортингом". Четыре гола в дебютном для себя матче Лиги чемпионов оформил форвард "Аякса" Себастьен Аллер. Ещё один гол в составе голландцев провёл нападающий Стивен Бергёйс. Хозяева сумели реализовать лишь один момент - на 33-й минуте гол забил Паулиньо.

Группа D

Шериф - Шахтёр Донецк 2:0

Молдавский "Шериф" в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл донецкий "Шахтёр". Голами в составе хозяев отметились Адама Траоре и Момо Янсане.

Интер - Реал Мадрид 0:1