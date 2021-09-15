Родившиеся в Рижском зоопарке львята получили имена. Их выбрали в ходе конкурса

Сегодня в зоопарке состоялось мероприятие с участием мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра охраны среды и регионального развития Артура Томса Плешса, на котором были объявлены имена львят.

На конкурс, в котором могли участвовать дети до 12 лет, было прислано 1429 предложений: 687 имен для маленькой львицы и 742 имени для львенка.

Мэр Риги выразил радость в связи с большим откликом на конкурс и положительными эмоциями, которые излучают присланные детьми рисунки.

"Рождение львят и их взросление в Рижском зоопарке, безусловно, еще больше заставят рижан гордиться нашим зоопарком, а гостей города - полюбить это особое место. Изображение льва уже столетия украшает герб Риги", - отметил Стакис.

Галерея: Львята в Рижском зоопарке

В зоопарке сообщили, что львята развиваются соответственно возрасту и в хорошую погоду много времени проводят на открытой площадке, радуя посетителей.

Африканские львы включены в Красную книгу как чувствительный вид, так как их выживание в природе во многих регионах находится под угрозой. Для контроля за их содержанием в зоопарках основана Европейская программа находящихся под угрозой исчезновения африканских львов.