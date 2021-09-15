Навальный призвал голосовать за коммунистов

После развернутой Кремлем кампании по борьбе с оппозицией, в результате которой наиболее активные оппоненты президента Владимира Путина находятся за решеткой или были вынуждены бежать из страны, а большая часть других лишена возможности баллотироваться, считается, что "Единая Россия" в очередной раз одержит легкую победу.

Однако сторонники Навального развернули так называемую кампанию умного голосования, призвав голосовать на одномандатных округах голосовать за кандидатов, имеющих наибольшие шансы обойти кандидатов от правящей партии.

Почти 140 их 225 тех кандидатов в Госдуму, поддержку которым выразили сторонники Навального, стартуют от Коммунистической партии.

Живущий в изгнании соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что те, кто проголосует за рекомендованных "умным голосованием" кандидатов, на самом деле будут голосовать за Навального.

"Голосуя сейчас так, как рекомендует "умное голосование", у вас есть возможность проголосовать за Алексея Навального", - написал в Telegram Волков.

Всего сторонники Навального рекомендовали 1234 кандидата, баллотирующихся в нижних палатах парламента и некоторых одновременно проходящих местных выборах.

В Москве организаторы "умного голосования" призвали голосовать за коммунистов на 11 из 15 одномандатных округов.

Поддержка выражена и почти 50 кандидатам, включенным в списки "Справедливой России", "Патриотов России" и профашистской партии "За справедливость".

Также сторонники Навального выразили поддержку и 20 кандидатам, которых выдвинула Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского.

Впрочем, и остальные три партии - коммунисты, "Справедливая Россия" и ЛДПР считаются абсолютно лояльными режиму Путина и фактически служили послушной машиной Кремля для голосования.