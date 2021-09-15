Во вторник больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге и двух регионах

В Риге выявлено 219 новых зараженных, а всего за 14 дней в столице заболели 1646 человек.
В Валмиерском крае вчера было открыто 35 новых зараженных, в Екабпилсском крае - 32, в Даугавпилсе - 27, в Огрском крае - 23, в Елгаве - 22, в Кекавском крае - 20, в Лиепае и Талсинском крае - по 19, в Марупском и Ропажском краях - по 18, в Ливанском крае - 17, в Юрмале, Сигулдском и Смилтенском краях - по 16, в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных.
Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 1646, в Валмиерском крае - 254, в Даугавпилсе - 229, в Екабпилсском крае - 225, в Талсинском крае - 184, в Елгаве - 160, в Ропажском крае - 154, в Юрмале - 139, в Кулдигском крае - 125 жителей.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии в данный момент составляет 284,11 случая.
В 19 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%.
Из констатированных за последние сутки новых заболевших 137 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 134 человек - в возрасте от десяти до 19 лет, 109 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.
Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 697 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом.
В последний раз еще большее количество зараженных выявлялось 13 мая - 698.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 584 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 113 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.
Трое умерших вчера относились к возрастной группе 60-69 лет, один - 70-79 лет, один - 80-89 лет, еще двое - к возрастной группе 90-99 лет.