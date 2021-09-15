Во вторник больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге и двух регионах

В Риге выявлено 219 новых зараженных, а всего за 14 дней в столице заболели 1646 человек.

В Валмиерском крае вчера было открыто 35 новых зараженных, в Екабпилсском крае - 32, в Даугавпилсе - 27, в Огрском крае - 23, в Елгаве - 22, в Кекавском крае - 20, в Лиепае и Талсинском крае - по 19, в Марупском и Ропажском краях - по 18, в Ливанском крае - 17, в Юрмале, Сигулдском и Смилтенском краях - по 16, в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 1646, в Валмиерском крае - 254, в Даугавпилсе - 229, в Екабпилсском крае - 225, в Талсинском крае - 184, в Елгаве - 160, в Ропажском крае - 154, в Юрмале - 139, в Кулдигском крае - 125 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии в данный момент составляет 284,11 случая.

В 19 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%.

Из констатированных за последние сутки новых заболевших 137 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 134 человек - в возрасте от десяти до 19 лет, 109 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 697 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом.

В последний раз еще большее количество зараженных выявлялось 13 мая - 698.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 584 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 113 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.