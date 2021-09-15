В Елгавском крае по подозрению в совершении убийства задержаны двое мужчин

В воскресенье, 12 сентября, в Калнциемсе в квартире было найдено тело мужчины с несколькими резаными ранами. В ходе оперативных мероприятий полицейские в тот же день по подозрению в совершении этого преступления задержали двух жителей Калнциемса.

Как выяснилось в ходе следствия, к мужчине 1964 года рождения в гости пришли мужчины 1973 и 1983 годов рождения. Во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, в результате которого один из гостей взял лежащий на кухонном столе нож и несколько раз ударил владельца квартиры в разные части тела.

К одному из мужчин применена мера пресечения в виде ареста, в свою очередь ко второму - не связанная с лишением свободы мера пресечения. Оба задержанных ранее уже были судимы.