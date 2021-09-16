Видео ⟩ Ксения Собчак и Настя Ивлеева страстно поцеловались на премьере нового шоу

На видео 30-летняя Настя Ивлеева и 39-летняя Ксения Собчак, стоя на сцене сливаются в страстном поцелуе. Звезд громкими возгласами поддержала толпа. Никто из знаменитостей не объяснил мотивов этого поступка.

Напомним, Ивлеева недавно развелась с Элджеем, а Ксения Собчак 13 сентября отметила годовщину брака с Константином Богомоловым.

Фолловеры сравнили поцелуй звезд со скандальной ситуацией 2000-х, когда на сцене премии MTV Мадонна поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру.

Отметим, что дружба Ивлеевой и Собчак стала крепче после недавнего выпуска "Осторожно, Собчак!". Она рассказала Ксении о жизни, заработке и, конечно же, расставании с Элджеем.