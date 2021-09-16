Чт, 16.09.2021
Фактически все, кто не был вакцинирован, в ближайшие месяцы заразятся Covid-19, некоторым из них потребуется стационарное лечение, а у некоторых будет тяжелая форма заболевания. Гиртс Бригис, профессор
Гиртс Бригис, профессор

Видео ⟩ Ксения Собчак и Настя Ивлеева страстно поцеловались на премьере нового шоу

ФОТО: Кадр из видео

В соцсетях активно обсуждают страстный поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой на премьере шоу "Королевские кобры". В Сети доступно видео. 

На видео 30-летняя Настя Ивлеева и 39-летняя Ксения Собчак, стоя на сцене сливаются в страстном поцелуе. Звезд громкими возгласами поддержала толпа. Никто из знаменитостей не объяснил мотивов этого поступка. 

Напомним, Ивлеева недавно развелась с Элджеем, а Ксения Собчак 13 сентября отметила годовщину брака с Константином Богомоловым. 

Фолловеры сравнили поцелуй звезд со скандальной ситуацией 2000-х, когда на сцене премии MTV Мадонна поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру.

Отметим, что дружба Ивлеевой и Собчак стала крепче после недавнего выпуска "Осторожно, Собчак!". Она рассказала Ксении о жизни, заработке и, конечно же, расставании с Элджеем.

Напомним, недавно Настя Ивлеева представила дрэг-квин проект "Королевские кобры". 


НАВЕРХ
Back