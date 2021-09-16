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Фото ⟩ Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина встречается с миллионером. Кто он?

Лена Катина в Таллинне, 10.01.2020 ФОТО: Konstantin Sednev

36-летняя экс-участница группы t.A.T.u Лена Катина несколько месяцев назад рассказывала, что состоит в новых отношениях, но имя возлюбленного не называла. Но журналисты выяснили, кто покорил сердце певицы. Об это пишет PeopleTalk.ru.

По данным СМИ Катина встречается с директором компании CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей Дмитрием Спиридоновым. Мужчина является долларовым миллионером.

Их знакомство состоялось несколько месяцев назад - Спиридонов пригласил Катину выступить у него на дне рождения.

"Когда я был ребенком, то представить себе не мог, что в свой день рождения буду вживую слушать любимых артистов. Для меня люди из телевизора казались чем-то из параллельного мира. Чем-то, что никогда не появится в моей реальности", - писал мужчина в соцсетях. 

Лена Катина а не торопится афишировать новые отношения, но Спиридонов публикует совместные снимки и намекает в соцсетях, что несвободен: "Влюблен в работу и в нее".

Напомним, Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Певица признавалась, что сын очень переживает из-за расставания родителей.

Ранее в доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой она рассказала, что в 11 лет стала жертвой педофила.


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