Фото ⟩ Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина встречается с миллионером. Кто он?

По данным СМИ Катина встречается с директором компании CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей Дмитрием Спиридоновым. Мужчина является долларовым миллионером.

Их знакомство состоялось несколько месяцев назад - Спиридонов пригласил Катину выступить у него на дне рождения.

"Когда я был ребенком, то представить себе не мог, что в свой день рождения буду вживую слушать любимых артистов. Для меня люди из телевизора казались чем-то из параллельного мира. Чем-то, что никогда не появится в моей реальности", - писал мужчина в соцсетях.

Лена Катина а не торопится афишировать новые отношения, но Спиридонов публикует совместные снимки и намекает в соцсетях, что несвободен: "Влюблен в работу и в нее".

Напомним, Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Певица признавалась, что сын очень переживает из-за расставания родителей.