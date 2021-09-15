В Санкт-Петербурге умер младенец: в его легком забыли часть иглы
В Санкт-Петербурге умер полуторамесячный малыш, которому часть иглы повредила легкое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о смерти по неосторожности, пишет "Медуза".
В Санкт-Петербурге умер полуторамесячный малыш, которому часть иглы повредила легкое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о смерти по неосторожности, пишет "Медуза".
По данным Следственного комитета, мальчик после рождения находился в нескольких больницах Санкт-Петербурга. В время оказания медицинской помощи в теле малыша был оставлен инородный предмет - часть иглы. В какой из больниц города это произошло, не сообщается.
В сообщении СК говорится, что младенец скончался 12 сентября от инородного тела (части иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери.
Как отмечает "Фонтанка", малыш умер спустя суки после выписки из Детской городской клинической больницы № 5, где находился с гнойным воспалением в области живота. В медучреждении мальчику провели вскрытие абсцесса.