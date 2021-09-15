В Санкт-Петербурге умер младенец: в его легком забыли часть иглы

По данным Следственного комитета, мальчик после рождения находился в нескольких больницах Санкт-Петербурга. В время оказания медицинской помощи в теле малыша был оставлен инородный предмет - часть иглы. В какой из больниц города это произошло, не сообщается.

В сообщении СК говорится, что младенец скончался 12 сентября от инородного тела (части иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери.