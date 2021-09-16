Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата России
Футбольный портал Transfermarkt представил обновлённую стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Футбольный портал Transfermarkt представил обновлённую стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Самый большой рост в цене показал 18-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который подорожал на 5 миллионов и теперь его стоимость составляет 9 миллионов.
Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет. Лидером рейтинга является хавбек "Барселоны" Педри, который оценивается в 80 миллионов евро.
По 3,5 миллиона к своей стоимости прибавили одноклубник Захаряна нападающий Константин Тюкавин и полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. Их цена составляет 6,5 и 7,5 миллиона евро соответственно.
Самым дорогим футболистом чемпионата России по-прежнему остаётся нападающий "Зенита" Сердар Азмун (25 миллионов евро). Второе место занимает его одноклубник Малколм (22 млн), а места с третьего по пятое делят полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, а также зенитовцы Вильмар Барриос и Вендел. Их стоимость оценивается в 18 миллионов.