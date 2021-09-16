Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата России

Самый большой рост в цене показал 18-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который подорожал на 5 миллионов и теперь его стоимость составляет 9 миллионов.

Захарян вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет. Лидером рейтинга является хавбек "Барселоны" Педри, который оценивается в 80 миллионов евро.

По 3,5 миллиона к своей стоимости прибавили одноклубник Захаряна нападающий Константин Тюкавин и полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. Их цена составляет 6,5 и 7,5 миллиона евро соответственно.