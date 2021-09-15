Ср, 15.09.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации
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В Литве проводят расследования о кражах, разбое, телесных повреждениях в лагерях мигрантов

Мигранты в Литве. ФОТО: MINDAUGAS KULBIS

Полиция проводит досудебные расследования о кражах, ограблениях, нанесении телесных повреждений в находящихся на территории Литвы лагерях нелегальных мигрантов.

Об этом в среду сообщил на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

"Полиция постоянно наблюдает за ситуацией в лагерях мигрантов, (...) эти негативные процессы имеют место в лагерях", – сказал он.

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Реагируя на публикацию новостного портала 15min.lt о том, что в лагере для мигрантов в Руднинкай (Шальчининкский район) формируется система каст, имеет место сексуальная эксплуатация, а некоторые неимущие мигранты вынуждены заниматься проституцией, А. Паулаускас сказал, что заявлений, связанных с сексуальной свободой, полиция не получала, поэтому не начинала и расследование.

"У нас нет ни глаз, ни возможностей получить полноценную информацию о том, что происходит внутри", – сказал он.

"Зачастую мы получаем (информацию - ред.) на уровне слухов, например, тот же Алитусский аэродром, где размещены преимущественно граждане стран Африки, о том, что имеет место торговля людьми, проституция. Направляем сотрудников с переводчиками, чтобы попытались хотя бы превентивно информировать находящихся там людей, как можно связаться с полицией, чтобы не молчали, так как без их желания сообщить полиции чаще всего никакой процесс невозможен", – рассказал заместитель генкомиссара.

Он подтвердил, что в лагерях появились неформальные лидеры, "они делят лучшие продукты питания, решают, кому отдать какую одежду и т. п.".

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"Эти лидеры обеспечивают этот хрупкий мир внутри, если они говорят, давайте не будем бунтовать, то все спокойно, если они говорят – восстаем, тогда и восстают", – рассказал один из руководителей полиции.

Руководитель по программам Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте сказала, что такая ситуация по сути обусловлена тем, как были расселены мигранты.

И представители неправительственных организаций, и представители полиции призывали Службу охраны государственной границы Литвы при переводе мигрантов в контейнерные городки или другие помещения внимательнее отбирать, кого можно селить вместе, а кого нельзя – исходя из этнических, расовых, религиозных, гендерных соображений.

Она также подчеркнула, что нелегальные мигранты станут говорить с полицией о перенесенном насилии, других преступлениях только в том случае, если жертва будет гарантированно отделена от совершившего насильственные действия.

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Главный прокурор Департамента уголовного преследований Генеральной прокуратуры Римвидас Валентукявичюс информировал, что сформирована группа прокуроров для расследования незаконной переправки людей через границу.

Кроме того, за период с 1 мая из-за незаконного пересечения границы начато 68 досудебных расследований. Эти расследования начаты относительно лиц, которые прибыли в Литву незаконно и не обратились за предоставление убежища.

По словам Р. Валентукявичюса, в тех случаях, когда будут отклонены прошения о предоставлении убежища и иностранцы откажутся покинуть страну добровольно, тоже будет начато уголовное преследование.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них – жители Ирака.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

С начала августа литовским пограничникам предписано разворачивать на границе с Беларусью нелегальных мигрантов и направлять их на погранпункты или в дипломатические представительства.


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