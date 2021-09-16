"Умное голосование": кто в списке и что это даст

Среди отобранных командой Алексея Навального кандидатов действительно преобладают представители КПРФ. В списке поддержанных на выборах в Госдуму фигурируют 137 коммунистов, 48 справедливороссов, 20 кандидатов от ЛДПР, 10 "яблочников", два человека от "Зеленых", одна самовыдвиженка и одна представительница "Партии роста".

"Мы руководствовались только одним требованием, - объяснил логику отбора Леонид Волков в своем Telegram-канале. - В каждом округе найти кандидата, который имеет наилучшие шансы победить там административного кандидата". Соратник Навального допустил, что в 1234 рекомендациях для выборов разного уровня могли быть допущены ошибки.

Те, кто не попал в список, не отказываются от борьбы

Гончаров - не единственный заметный политик, не попавший в обнародованный список. Так, в 198-м округе Москвы "УмГ" не поддержало правозащитницу Марину Литвинович. Команда Навального посчитала, что самым перспективным кандидатом здесь будет самовыдвиженка Анастасия Брюханова, которую поддерживает политтехнолог Максим Кац. Она поборется за место в Госдуме с Галиной Хованской от "Справедливой России - За правду", которая считается кандидатом от власти.

Ни Кирилл Гончаров, ни Марина Литвинович после публикации списка "Умного голосования" не намерены отказываться от борьбы за депутатский мандат. "Я буду продолжать работать, а избиратель решит, за кого он будет голосовать, - пояснил DW Гончаров. - Мне и моим избирателям нет разницы - будет в Госдуме 50 коммунистов или 51. В любом случае будут приниматься драконовские законы". Литвинович на своей страничке в Facebook назвала ошибкой решение организаторов "УмГ".

Конкуренция с властями в федеральном масштабе

Попадание в список "УмГ" дает многим кандидатам надежду на победу в округе - пусть иногда и слабую. "Если бы "Умное голосование" нас не поддержало, то было бы вообще сложно говорить о каких-то шансах на победу, - признает Данил Махницкий, баллотирующийся в Новомосковском округе. - Мы бы претендовали на второе-третье место. Сейчас появляется вероятность победы - но не запредельная. Я ее оцениваю в 15-20%".

От "Единой России" на место в Госдуме от этого округа претендует опытный политик Дмитрий Саблин. Потенциальные махинации с голосами не учтенных Центризбиркомом жителей округа и электронное голосование могут способствовать победе кандидата от власти, указывает Махницкий.

Рекомендациям "Умного голосования" готовы последовать сотни тысяч избирателей - но точно не миллионы, уточняет политтехнолог Константин Калачев. Эта технология, по его словам, влияет на электоральные процессы, но преувеличивать ее эффект не стоит. "Это список, который позволит команде Навального в дальнейшем продолжать свою работу и сказать, что их вклад (в победу кандидатов. - Ред.) стал определяющим", - говорит Калачев.