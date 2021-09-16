В эстонской школе у ученика нашли нож: на место прибыла полиция

Руководитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктория Корпан сообщила, что незадолго до 12 часов дня в центр тревоги поступил вызов в волость Вильянди. "В связи с одним инцидентом потребовалась помощь оперативных служб, но никакого нападения не было", - написала Корпан.

Директор школы Эммустe Эйли Рохтла рассказала, что это был новый несовершеннолетний ученик школы. "У них был урок по уборке туалета в интернате. Был найден нож. Поскольку нож находился за одеждой, ученик отказался отдать его, и учитель связался с интернатом, - пояснила Рохтла. - В интернате сочли, что можно связаться с полицией, потому что молодой человек был довольно высокого роста".

Рохтла подтвердила, что на учителя не нападали, как утверждалось в сигнале, отправленном в редакцию Sakala. "Мальчика увезли с собой, потому что речь шла о ребенке с особыми потребностями. На месте присутствовали полиция и скорая помощь, - сказала директор. - Мы сами туда не ходили. Школьная жизнь шла себе дальше. Дети были в безопасности, и на учителя не нападали".

Школа Эммусте - одна из четырех действующих в Вильяндиском уезде школ, работающих по упрощенной учебной программе. Расположена она в 30 км от Вильянди и в 3 км от ближайшего уездного центра Мустла.

В ситуациях, когда ребенку необходимо сменить среду, школа также принимает учеников из волости Пыхья-Сакала. Кроме того, школа обслуживает детей с особыми образовательными потребностями из города Тырва Валгаского уезда, а также из районов Хельме, Пыдрала и Хуммули.