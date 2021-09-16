С четверга дороги Латвии будут усиленно контролироваться

Цель акции, которую в странах Европейского союза проводит Европейская сеть дорожной полиции (ROADPOL), состоит в том, чтобы

в эти дни на европейских дорогах не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело пострадавшими.

Что будут контролировать?

Во время акции полиция дополнительно к повседневным контрольным мероприятиям будет уделять усиленное внимание безопасности дорожного движения и контролю за его участниками. Особое внимание будет уделяться менее защищенным участникам дорожного движения и правильной перевозке пассажиров - использованию ремней безопасности и детских автокресел.

Также полицейские будут усиленно контролировать соблюдение разрешенной скорости. В течение всей недели полиция будет разъяснять участникам движения риски, которые возникают из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"К сожалению, на прошедшей неделе на дорогах Латвии трагически оборвалась жизнь нескольких человек. Такие случаи сурово напоминают о том, что участники дорожного движения недостаточно заботятся и о своей безопасности, и о безопасности окружающих, а также о том, что необходимо менять культуру вождения и поведения на дороге. Этой акцией безопасности полиция хочет напомнить о том, как важно быть внимательным и соблюдать совсем простые требования на дороге", - подчеркнул начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.