ЕСПЧ отменил требование для Латвии обеспечивать пищей людей на границе

В среду парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица сообщила Комиссии по гражданству, миграции и социальной сплоченности Сейма, что ранее Министерство иностранных дел давало ответы в ЕСПЧ, объясняя, что латвийско-белорусская граница не нейтральная территория, а точная граница между двумя государствами. Также до сих пор латвийская сторона оказывала индивидуальную помощь иностранцам вблизи границы.

15 сентября в МИД поступила информация, что ЕСПЧ принял решение отменить временное урегулирование. Он будет действовать до полуночи.

Представитель МИД пояснил, что такое решение было принято потому, что суд ознакомился с ответами Латвии. "Мы смогли убедительно объяснить ситуацию. Суд не усмотрел необходимости продлевать временное урегулирование", - сказала Калниня-Лукашевица.

В среду, 15 сентября, в Комиссии по гражданству, миграции и социальной сплоченности глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс заявил, что иностранные группы ранее находились вблизи латвийско-белорусской границы, но теперь эти поселения уже ликвидированы и таких групп уже нет.