Сегодня в Латвии прошли заморозки

Это самая низкая температура в Латвии с мая.
В центральной части Латвии температура воздуха на рассвете составила 0...+6 градусов, в Курземе +3...+8 градусов, на побережье местами до +10 градусов.
В четверг местами в Курземе и Земгале ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики. Облачно будет по всей Латвии, более ясно - на востоке страны.
Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В столице небо постепенно покроется облаками, осадков не ожидается, ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +14...+15 градусов.