Сегодня в Латвии прошли заморозки

Рано утром в четверг, 16 сентября, местами в Латгале и Видземе температура воздуха упала до 0...-2 градусов. Холоднее всего было в Лудзенском и Балвском краях и на Видземской возвышенности, свидетельствуют данные с метеостанций страны.