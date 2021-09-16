Чт, 16.09.2021
Фактически все, кто не был вакцинирован, в ближайшие месяцы заразятся Covid-19, некоторым из них потребуется стационарное лечение, а у некоторых будет тяжелая форма заболевания. Гиртс Бригис, профессор
Гиртс Бригис, профессор

Сегодня в Латвии прошли заморозки

Заморозки. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Рано утром в четверг, 16 сентября, местами в Латгале и Видземе температура воздуха упала до 0...-2 градусов. Холоднее всего было в Лудзенском и Балвском краях и на Видземской возвышенности, свидетельствуют данные с метеостанций страны.

Это самая низкая температура в Латвии с мая.

В центральной части Латвии температура воздуха на рассвете составила 0...+6 градусов, в Курземе +3...+8 градусов, на побережье местами до +10 градусов.

Прогноз на день

В четверг местами в Курземе и Земгале ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики. Облачно будет по всей Латвии, более ясно - на востоке страны.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В столице небо постепенно покроется облаками, осадков не ожидается, ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +14...+15 градусов.


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