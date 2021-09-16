В России вооруженный преступник напал на отдел полиции. Ранен полицейский
Вооруженный преступник совершил нападением на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области России в ночь на четверг, 16 сентября, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Вооруженный преступник совершил нападением на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области России в ночь на четверг, 16 сентября, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
По данным Telegram-канала Baza, около 5:30 утра злоумышленник в военной форме и бронежилете, подъехал к зданию полиции на автомобиле и стал стрелять из автоматического оружия. После этого он вошел в здание, продолжил стрельбу там, а также устроил два взрыва, сообщает Life Shot.
В результате атаки ранение получил один полицейский, сообщили в МВД РФ.
Российская полиция предупредила своих сотрудников, что преступник может быть крайне опасен.