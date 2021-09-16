В России вооруженный преступник напал на отдел полиции. Ранен полицейский

По данным Telegram-канала Baza, около 5:30 утра злоумышленник в военной форме и бронежилете, подъехал к зданию полиции на автомобиле и стал стрелять из автоматического оружия. После этого он вошел в здание, продолжил стрельбу там, а также устроил два взрыва, сообщает Life Shot.