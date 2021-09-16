Чт, 16.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В России вооруженный преступник напал на отдел полиции. Ранен полицейский

Вооруженный преступник совершил нападением на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области России в ночь на четверг, 16 сентября, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

По данным Telegram-канала Baza, около 5:30 утра злоумышленник в военной форме и бронежилете, подъехал к зданию полиции на автомобиле и стал стрелять из автоматического оружия. После этого он вошел в здание, продолжил стрельбу там, а также устроил два взрыва, сообщает Life Shot.

В результате атаки ранение получил один полицейский, сообщили в МВД РФ.

Нападавший скрылся с места преступления.

Российская полиция предупредила своих сотрудников, что преступник может быть крайне опасен. 


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