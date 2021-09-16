Чт, 16.09.2021
Все сделали, что могли, но на таких учениях - не в лесу и не на необитаемом острове, а с гражданскими - очень тяжело всем. Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs
Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs

Выявлено 596 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос почти до 300

Рижане пробуют силы на электрических самокатах ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

494 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 102 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 081 человек, 2632 заразившихся коронавирусом скончались.

 

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