Выявлено 596 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос почти до 300
За минувшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.
494 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 102 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 081 человек, 2632 заразившихся коронавирусом скончались.