Выявлено 596 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос почти до 300

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

494 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 102 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.