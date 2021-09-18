В конце октября даугавпилсская гимнастка Арина Оленова (17 лет) поедет на чемпионат мира в Японию. В этот вид спорта Арина пришла довольно поздно - в семь лет. В восемь лет девочка начала заниматься профессионально, а в девять завоевала первую золотую медаль. Сегодня она - единственная гимнастка из Латвии, которая готовится к чемпионату мира в Японии. Её историю рассказывает "Чайка".

О том, как всё начиналось

Арина Оленова занимается спортивной гимнастикой уже 10 лет, живёт и тренируется в Даугавпилсе. С 2015 года она входит в состав сборной Латвии по спортивной гимнастике. В 15 лет (в 2019 году) получила звание мастера спорта. Тренирует спортсменку Айварс Плате, именно с его приездом в Даугавпилс в городе началось развитие гимнастики.

Гимнастикой занималась двоюродная сестра Арины, и девочка сама захотела узнать, что это такое. "Пришла, посмотрела и сказала маме, что хочу заниматься. На следующий день я уже была в зале и после этого там и осталась", - смеётся Арина.

Она пришла в спортивную гимнастику в семь лет, считается, что для этого вида спорта это поздно. Обычно заниматься начинают в четыре-пять лет. В восемь лет Арину перевели из группы гимнастики общего развития в младшую профессиональную группу. В девять лет Арина завоевала первую золотую медаль.

Учёба и профессиональный спорт

Арина говорит, что уже привыкла совмещать тренировки и учёбу в школе. "Кто-то после школы идёт отдыхать, гуляет. Кто-то, как я, учится и тренируется. Это часть моей жизни".

У гимнастки шесть тренировок в неделю, после школы она сразу идёт в зал. На каждую тренировку составляется план, её длительность зависит от его выполнения. "Тренировка может закончиться в шесть вечера, если всё быстро сделала, или после семи. Всё зависит от тебя, как быстро ты закончишь".

Сейчас Арине трудно выбрать любимые предметы в школе. Раньше ей нравилась математика. До десятого класса одним из любимых предметов было рисование. Нравится русская литература, но не всегда хватает времени на чтение.

ФОТО: Светлана Наумова

О травмах

За десять лет у Арины не было серьёзных травм, и это учитывая её плотный график тренировок и постоянное участие в соревнованиях местного и международного уровня. Было только два вывиха.

Чтобы избежать травм, Арина забинтовывает ноги. Нога крепко фиксируется, благодаря чему неправильное движение не приводит к травме. Также врачи научили её правильно накладывать тейпы - специальные клейкие ленты из ткани, которые фиксируют суставы.

С самого маленького возраста гимнастов учат правильно группироваться. "Когда падаешь, нельзя выставлять руки, всегда падаешь на спину и группируешься. Нужно зажаться и не падать расслабленно. С опытом этот навык становится рефлексом", - рассказывает Арина. Ещё спортсменка говорит, что тренер никогда не даст делать то, чего ты не можешь, и то, где можно получить травму. "Когда ты начинаешь что-то учить, тренер стелит дополнительные маты, страхует тебя во время выполнения упражнения".

Тем не менее, родителям переживать приходится. "Когда видел, как Арина падает с брусьев, внутри, конечно, всё передёргивалось, - делится папа спортсменки. - Но она вставала и снова шла на брусья, что было знаком - всё хорошо". При этом Евгений Оленов добавляет, что не считает спортивную гимнастику травмоопасным видом спорта. "Главное всё делать правильно. Системы матов, снаряды поставлены так, чтобы было безопасно".

ФОТО: Из личного архива Арины Оленовой

О любимых и нелюбимых снарядах

Часто гимнасты выделяют любимый и нелюбимый снаряд. У Арины ситуация иная: "У меня все любимые и все нелюбимые одновременно. Всё зависит от настроя, здоровья, дня в целом". Она рассказывает, что брусья даются ей тяжело и не всегда всё получается - но они всё равно нравятся. Легче даётся акробатика с прыжком. Арина любит акробатику за то, что в вольных упражнениях можно потанцевать, показать себя. На бревне ей нравится делать комбинации, там она сосредоточена на себе, на своём теле, чтобы удержаться на бревне.

О спорах с тренером

Арина и её папа считают, что родители должны быть на одной стороне с тренером, только тогда можно добиться высоких результатов. То, что дети не слушают тренера - это беда не детей, а родителей, которые "знают" лучше, чем тренер. "Тренер говорит, что ты должна это сделать, чтобы что-то получилось. А ты дома рассказываешь маме, что это тяжело, у тебя не получается. И мама говорит: "Не делай". Понятно, ты больше будешь слушать маму, а не тренера". Поэтому, по мнению Арины, в какие-то моменты родители должны сказать: "Нужно сделать так, как тренер сказал". А Папа Арины добавляет, что тренер, всё же, чаще жалеет и хвалит, чем ругает. Просто хорошее помнят меньше, чем плохое.

О развитии спортивной гимнастики в Даугавпилсе

В тот момент, когда Арина пришла на гимнастику, в зале практически не было снарядов. Было только бревно. Вместо брусьев висела "железная палка". Упражнения делали на обычных матах. Была батутная дорожка, непрофессиональная. Но Арине очень нравилось на ней прыгать и делать кувырки.

Евгений Оленов, папа Арины, рассказывает, что Айвар приехал в Даугавпилс преподавать общую физическую подготовку для детей четырёх-пяти лет. "Но как бывший тренер сборной Латвии, он не мог спокойно сидеть и смотреть, что у нас есть девочки, способные заниматься профессиональным спортом, но возможности такой пока нет".

Рижский клуб, от которого приехал Айвар, начал помогать в развитии профессиональной гимнастики - выделил снаряды. Помогло и руководство города и спортивная Ледовая школа - спортивная гимнастика появилась в даугавпилсской спортшколе как вид спорта. Это позволило приобрести снаряды, соответствующие принятым международным стандартам.

Последний снаряд - специальный гимнастический ковёр, установили в декабре 2019 года. Этого юные спортсмены и их родители ждали и добивались пять лет. Арина и её папа вспоминают, что пока в Даугавпилсе не было такого ковра, приходилось ездить в Ригу каждые выходные в соревновательный период, а в период, когда соревнований не было, ездили через выходные.

Сейчас все снаряды соответствуют международным требованиям для проведения соревнований и для тренировок спортсменов. Даугавпилсский зал для спортивной гимнастики, по мнению Евгения Оленова, является лучше всего оборудованным в Латвии.

ФОТО: Светлана Наумова

О соревнованиях за пределами Латвии

Арина уже выступала на трёх чемпионатах Европы: юниорском и двух взрослых. "На юниорском чемпионате, если честно, не очень помню, наверное была 30-й. На первом взрослом чемпионате в Турции - 24-й, а на последнем, в Швейцарии, 18-й", - вспоминает Арина.

Возможность принять участие в чемпионате мира у Арины появилась только в этом году. Как рассказывает Евгений, у юниоров чемпионата мира по спортивной гимнастике не было, его ввели только в 2020 году. Арина перешла в состав взрослой сборной в 2019 году, когда ей было только 15 лет, а чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно быть не младше 16-ти лет. Да и чемпионат мира в 2020 году не проводился из-за пандемии.

Конкуренция в спортивной гимнастике огромная, на соревнования приезжают более 100 спортсменок. Все они проходят квалификацию, чтобы отобраться в финал (туда отбирается 24 человека). Раньше на соревнования могли заявить до шести человек от страны. Евгений вспоминает: "В 2018 году на чемпионат мира заявилось под 300 человек, тогда квоту изменили на четыре человека от страны". В этом году от Латвии - по одному представителю в женской и мужской гимнастике.

Об отборе на этот чемпионат мира

В этом году на чемпионат мира отбора не было, но учитывались результаты отбора на на чемпионат Европы. Там Арина заняла первое и второе места, что дало ей возможность попасть в сборную страны. Судьи соревнований выбирали из всех девочек сборной, кто поедет на чемпионат мира, и выбрали Арину.

ФОТО: Светлана Наумова

О секрете успеха

Арина не считает, что делает что-то особенное и что её достижения уникальны. "Это просто мой выбор. Если человек хочет, он может достичь очень многого". При этом, совершенно определённо, у неё есть свой секрет успеха, которым она готова поделиться. "Надо кайфовать от того, что делаешь, иначе ничего не получится. Приходить в зал с позитивными эмоциями и настроением, наполненным мотивацией. К примеру, идти на тренировку с такой мыслью: "Сегодня, я приду и сделаю на батуте сальто, никто не умеет, а я буду это делать". И, конечно, нужно много трудиться и поменьше лениться".

О мечтах и планах

Сейчас Арина учится в 15 средней школе в 12 классе. Пока она ещё не решила, чем будет заниматься дальше. Но она точно знает, что в её спортивной карьере обязательно должны быть чемпионаты мира и Олимпийские игры.

А ещё Арина "просто хочет быть счастливой". "Счастье - это пойти учиться туда, куда выберешь, и не жалеть об этом выборе. Когда всё хорошо и отличное настроение, когда все близкие здоровы. Когда я понимаю, что всё, что я делаю - не напрасно, и получаю удовольствие от пройденного дня с хорошими и приятными людьми", - говорит Арина.