Юлия Чумаченко - украинская легкоатлетка с модельной внешностью

Юлия у себя на родине остаётся в тени трёх других прыгуний в длину - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко практически всегда занимают весь пьедестал на чемпионатах Украины, в то время как Чумаченко располагается на четвёртом месте.

В начале этого года на чемпионате Украины по лёгкой атлетике в помещении в Сумах золото завоевала Магучих, которая одержала уверенную победу, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Серебро досталось Левченко (1,96 м), а бронза - Геращенко (1,94 м). Юлия Чумаченко покорила только 1,90 м, заняв привычное для себя четвёртое место.

Личный рекорд Чумаченко - 1,94 м. Этот результат она показала на летней Универсиаде 2019 года в Неаполе, и его вполне хватило, чтобы завоевать золотую медаль - наивысшее спортивное достижение спортсменки из Николаева.