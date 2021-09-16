Видео ⟩ На канале ТНТ стартует новый комедийный хит с Гошей Куценко

Главные роли в новом хите ТНТ сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов.

В центре сюжета 44-летний Михаил Гречихин, который вместе с сыном ведёт блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой он становится воскресным папой, меняет формат блога и начинает учить сына, как быть мужиком. Главные роли в комедии сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов.

Премьера сериала #ЯЖОТЕЦ состоится 20 сентября, и для телеканала ТНТ это будет экспериментальный проект на стыке жанров комедии, скринлайф и мокьюментари. Каждая серия состоит из выпусков видеоблога, и в них Гречихин научит сына готовить, ориентироваться на местности, собирать мебель и работать с инструментами, водить автомобиль, играть в пейнтбол, рыбачить, строить отношения с женщиной и многому-многому другому. Чаще всего отцовские уроки идут не по плану, Гречихину приходится импровизировать, что приводит к смешным, нелепым и иногда даже экстремальным последствиям.

Над сериалом работали креативные продюсеры Comedy Club Production Илья Полежайкин и Дмитрий Пермяков, ранее писавшие сценарий сериалов "Гусар" и "Зона комфорта". Вместе с ними поучительные истории Михаила Гречихина создавали сценаристы Андрей Суслов, Максим Корчагин, Максим Аникин, Алексей Шуравин, Алексей Немтырев и режиссеры Рустам Мосафир ("Гусар", "Скиф"), Константин Смирнов ("Девушки с Макаровым"), Константин Колесов ("Жуки").

Дмитрий Пермяков и Илья Полежайкин, креативные продюсеры: "У нас очень живой и узнаваемый формат, который подходит поколению YouTube, часто считающему, что достаточно посмотреть видеоинструкцию, чтобы быть в чём-то специалистом. Но самое главное, что наш герой не гонится за хайпом в интернете, а действительно хочет научить сына быть настоящим мужчиной, хочет проводить с ним время. Мы этим сериалом никого не троллим и не иронизируем, а лишь рассказываем историю одного конкретного персонажа – очень обаятельного и харизматичного. #ЯЖОТЕЦ получился человечным и понятным, а его герой – немного наивным".

Гоша Куценко, исполнитель главной роли: "Главный герой сериала сильно похож на меня, я сам такой в жизни и часто ловлю себя на мысли, что в жизни я постоянно неловкий. У меня дочери, иногда, когда они меня о чем-то спрашивают, начинаю им что-то объяснять и ловлю себя на мысли, что я абсолютный Гречихин и ни черта ни в чём не разбираюсь. Да я даже сказок не знаю! Думаю, в сериале «#ЯЖОТЕЦ» многие узнают себя. Это единственная комедия, сюжеты которой можно рассказывать друзьям бесконечно!"