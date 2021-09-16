Правительство обсуждает, как увеличить темпы вакцинации
Сегодня, 16 сентября, группа оперативного управления вместе с социальными партнерами снова обсуждает возможности увеличения темпов вакцинации, сообщили в Госканцелярии Латвии.
Сегодня, 16 сентября, группа оперативного управления вместе с социальными партнерами снова обсуждает возможности увеличения темпов вакцинации, сообщили в Госканцелярии Латвии.
Директор Госканцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис ранее заявил, что вновь будут обсуждаться и те идеи, которые когда-то были отложены в сторону.
"Это единственный способ преодолеть пандемию. Если мы не сможем ускорить [вакцинацию], мы столкнемся с высокими показателями заболеваемости и госпитализации", - сказал Цитсковскис.
Обязательная вакцинация для определенных профессий
На вопрос, рассматривается ли еще возможность сделать вакцинацию обязательной для определенных профессий, директор Госканцелярии ответил, что это одно из направлений, в котором группа оперативного управления работает с партнерами, чтобы в следующий вторник, 21 сентября, предложить правительству решения.
Как сообщалось, на уровне коалиции и правительства вновь проходят политические консультации о возможности введения обязательной вакцинации для некоторых профессий и других действий по увеличению охвата вакцинацией.