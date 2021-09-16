В Германии прошли бурные протесты против вакцинации. Специалисты: антиваксеры становятся агрессивнее

Полиция сообщает, что утром в среду около 15 протестующих собрались у школы в Кешинге, недалеко от Ингольштадта.

Они "напали на передвижную бригаду вакцинации, и произошла физическая конфронтация", - сообщила полиция.

На место подъехало несколько полицейских машин, сотрудникам правоохранительных органов удалось успокоить протестующих и вакцинация продолжилась.

Тем временем неизвестные в Саксонии закидали центр вакцинации коктейлями Молотова. Однако топливная смесь не загорелась, поэтому они не стали причиной возгорания или причинения какого-либо ущерба.

Эксперты предупреждают, что

антипрививочники становятся более агрессивными.

Константин Куле, представитель парламентской фракции Свободной демократической партии (FDP) по вопросам внутренней политики, публично выразил обеспокоенность движением Querdenken, активисты которого проявляют все большую жестокость по отношению к государственным учреждениям и учреждениям здравоохранения.

Querdenken (Нетрадиционное или так называемое нестандартное мышление) стал самым сильным голосом протеста Германии против карантинных ограничений и активным распространителем теорий заговора, отрицающих факты, связанные с пандемией.

Куле считает, что радикальные противники вакцинации опасны для общества. Из-за дезинформации и неуверенности они добиваются того, что вакцинируется меньшее количество людей.

Ирена Михалик, представитель "зеленых" во внутренней политике в нижней палате парламента, отметила, что радикализация активистов наблюдается уже несколько месяцев.