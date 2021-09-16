Covid-19: в Литве 1300 новых случаев, в Эстонии - 510

Литва

Трое из восьми скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 869 человек, 84 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на шесть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 7142 теста на Covid-19, позитивный результат дали 510 тестов, скончались пять инфицированных коронавирусом человек.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 144 пациентам. Всего госпитализированы 162 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 114 человек (70,4%), а завершили курс вакцинации 48 человек (29,6%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: женщина 74 лет, женщина в возрасте 81 года, 86-летняя женщина и две женщины в возрасте 93 и 98 лет.

Из 525 новых случаев коронавируса не были вакцинированы 388 человек, а у 137 был завершен курс вакцинации.