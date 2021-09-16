Чт, 16.09.2021
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Александр Анзулевич, директор 72-й Рижской средней школы
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Ученые: пока человечество не приобретет иммунитет к Covid-19, конца пандемии ждать не стоит

ФОТО: AP/Scanpix

Пандемия коронавируса не закончится, пока Covid-19 не затронет практически всех на Земле, сообщило в понедельник, 13 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на ученых. В лучшем случае возвращение к обычной жизни стоит ждать только тогда, когда все человечество приобретет иммунитет к Covid-19 путем вакцинации или после болезни.

Наихудший сценарий намного неприятнее - теоретически вакцины могут стать неэффективными против новых штаммов вируса, и в этом случае все начнется по новой - вспышки заболевания, ограничения, локдауны, а также срочная разработка новых вакцин.

Либо инфицированы, либо вакцинированы

Ученые, опрошенные Bloomberg, сходятся во мнении, что конца пандемии не стоит ждать в ближайшие полгода. Вспышки заболевания в местном масштабе продолжатся в ближайшие месяцы, и местами придется снова закрыть школы, уйти на удаленную работу, а больницы будут перегружены.

Майкл Остерхольм, директор Центра инфекционных заболеваний и политики Университета Миннесоты и советник президента США, считает, что в осенне-зимний сезон ожидается новая глобальная вспышка.

Эксперты прогнозируют, что вирус не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет к Covid-19.

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Его можно получить либо путем вакцинации, либо в результате заражения. Кроме того, следует отметить, что среди населения будут значительные "сферы" непривитых - например, новорожденные.

"Пять наиболее задокументированных эпидемий гриппа за 130 лет дают приблизительное представление о том, как может развиться Covid-19", - сказал Лоун Симонсен, эпидемиолог и доктор медицинских наук из Университета Роскилле в Дании. Он объясняет, что самая продолжительная вспышка гриппа длилась пять лет, когда мир преодолел четыре волны инфекции за два-три года.

Коронавирус распространяется быстрее. По словам эпидемиолога, к концу второго года мир находится в середине третьей волны, и значительного снижения числа заболевших в ближайшем будущем не предвидится.

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Вполне возможно, что Covid-19 не пойдет по стопам других инфекций. Вирус гораздо более заразен и смертоносен, чем грипп, - он убил 4,6 миллиона человек менее чем за два года. В целом Covid-19 в два раза опаснее любого другого гриппа со времен "испанки".

"На тезис о том, что вирусы со временем становятся мягче, чтобы избежать уничтожения популяций переносчиков, нельзя полагаться. Хотя новые мутации не всегда более опасны, чем их предшественники, со временем пандемии могут стать более смертоносными, поскольку вирус постоянно ищет возможности адаптироваться к новым хозяевам", - объясняет Симонсен.

Вакцины могут стать недейственными

Большинство ученых обеспокоены появлением такого типа коронавируса, против которого существующие вакцины будут неэффективны.

"Мы очень надеемся, что этого не произойдет. Не дай бог, мы должны будем начать все сначала", - говорит Симонсен. Однако некоторые эпидемиологи в мире предполагают, что мутации Covid-19 могут сделать их полностью "невосприимчивыми" к вакцинам первого поколения. Исследование, проведенное в Японии, показывает, что существуют некоторые потенциально опасные мутации, против которых вакцины неэффективны.

На ранних стадиях пандемии Covid-19 несколько ученых предполагали, что вакцины смогут обеспечить долгосрочную защиту от них, как, например, от полиомиелита. Однако, учитывая скорость появления новых мутаций, коронавирус в этом отношении становится похож на грипп. Это означает, что от Covid-19, вероятно, нужно будет вакцинировать каждый год, но вакцины будут обновляться с учетом необходимой защиты от актуальных штаммов.

Еще один опасный сценарий, который беспокоит ученых - это появление нового коронавируса или вируса гриппа, который передается от животных к человеку.

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Когда это все закончится?

Других вариантов, кроме как приобретение массового иммунитета, ученые не видят. 

"Без вакцинации человек подобен легкой добыче, поэтому вирус может легко продолжать распространяться и поражать большие слои населения уже этой осенью и зимой", - говорит Симонсен.

В настоящее время, несмотря на хорошие показатели вакцинации, показатели заболеваемости остаются высокими во многих странах, таких как США, Великобритания и Израиль.

Хотя иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией, помогает значительно снизить количество серьезных заболеваний и смертей, рекордные показатели заболеваемости показывают - вирус достиг молодых людей и других групп, которые не были вакцинированы против вируса.

Во многих странах уровень вакцинации критически низкий - например, в большинстве африканских стран доля вакцинированных составляет менее 5%, в то время как в Индии с населением 1,3 миллиарда вакцинировано только 26%.

Эрик Чартер, доцент кафедры истории медицины Оксфордского университета, говорит, что

пандемия не закончится в один день - это ​​произойдет в разное время в разных местах, подобно тому, что происходило до сих пор со вспышками заболеваемости.

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"В каждой стране свой путь. Например, Дания и Сингапур избежали массовых заболеваний и уже двигаются к постпандемическому будущему, постепенно и осторожно возвращаясь к нормальной жизни. Соединенные Штаты и Великобритания продолжают ослаблять ограничения, несмотря на то, что показатели заболеваемости очень близки к антирекордному уровню. В Китае, Гонконге и Новой Зеландии сохраняются локдауны, хотя инфицированных очень мало. Пандемия - это вопрос не только биологии, но и политики и общества. Поэтому конец пандемии будет разным в разных странах", - сказал Чартер.

В любом случае нельзя говорить об окончании пандемии ни завтра, ни через несколько месяцев - нужно смириться с этим и продолжать борьбу. Ученые предупреждают, что лучше делать прививки, чтобы защитить себя от серьезного заболевания вирусом.


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