Ученые: пока человечество не приобретет иммунитет к Covid-19, конца пандемии ждать не стоит

Коронавирус распространяется быстрее. По словам эпидемиолога, к концу второго года мир находится в середине третьей волны, и значительного снижения числа заболевших в ближайшем будущем не предвидится.

Вполне возможно, что Covid-19 не пойдет по стопам других инфекций. Вирус гораздо более заразен и смертоносен, чем грипп, - он убил 4,6 миллиона человек менее чем за два года. В целом Covid-19 в два раза опаснее любого другого гриппа со времен "испанки".

"На тезис о том, что вирусы со временем становятся мягче, чтобы избежать уничтожения популяций переносчиков, нельзя полагаться. Хотя новые мутации не всегда более опасны, чем их предшественники, со временем пандемии могут стать более смертоносными, поскольку вирус постоянно ищет возможности адаптироваться к новым хозяевам", - объясняет Симонсен.

Вакцины могут стать недейственными

Большинство ученых обеспокоены появлением такого типа коронавируса, против которого существующие вакцины будут неэффективны.

"Мы очень надеемся, что этого не произойдет. Не дай бог, мы должны будем начать все сначала", - говорит Симонсен. Однако некоторые эпидемиологи в мире предполагают, что мутации Covid-19 могут сделать их полностью "невосприимчивыми" к вакцинам первого поколения. Исследование, проведенное в Японии, показывает, что существуют некоторые потенциально опасные мутации, против которых вакцины неэффективны.

На ранних стадиях пандемии Covid-19 несколько ученых предполагали, что вакцины смогут обеспечить долгосрочную защиту от них, как, например, от полиомиелита. Однако, учитывая скорость появления новых мутаций, коронавирус в этом отношении становится похож на грипп. Это означает, что от Covid-19, вероятно, нужно будет вакцинировать каждый год, но вакцины будут обновляться с учетом необходимой защиты от актуальных штаммов.

Еще один опасный сценарий, который беспокоит ученых - это появление нового коронавируса или вируса гриппа, который передается от животных к человеку.

Когда это все закончится?

Других вариантов, кроме как приобретение массового иммунитета, ученые не видят.

"Без вакцинации человек подобен легкой добыче, поэтому вирус может легко продолжать распространяться и поражать большие слои населения уже этой осенью и зимой", - говорит Симонсен.

В настоящее время, несмотря на хорошие показатели вакцинации, показатели заболеваемости остаются высокими во многих странах, таких как США, Великобритания и Израиль.

Хотя иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией, помогает значительно снизить количество серьезных заболеваний и смертей, рекордные показатели заболеваемости показывают - вирус достиг молодых людей и других групп, которые не были вакцинированы против вируса.

Во многих странах уровень вакцинации критически низкий - например, в большинстве африканских стран доля вакцинированных составляет менее 5%, в то время как в Индии с населением 1,3 миллиарда вакцинировано только 26%.

Эрик Чартер, доцент кафедры истории медицины Оксфордского университета, говорит, что

пандемия не закончится в один день - это ​​произойдет в разное время в разных местах, подобно тому, что происходило до сих пор со вспышками заболеваемости.

"В каждой стране свой путь. Например, Дания и Сингапур избежали массовых заболеваний и уже двигаются к постпандемическому будущему, постепенно и осторожно возвращаясь к нормальной жизни. Соединенные Штаты и Великобритания продолжают ослаблять ограничения, несмотря на то, что показатели заболеваемости очень близки к антирекордному уровню. В Китае, Гонконге и Новой Зеландии сохраняются локдауны, хотя инфицированных очень мало. Пандемия - это вопрос не только биологии, но и политики и общества. Поэтому конец пандемии будет разным в разных странах", - сказал Чартер.