ReTV: Некоторые учителя увольняются из-за физической и психологической нагрузки

Илзе Ушпеле, учительница, к которой обратилась служба новостей ReTV, теперь говорит, что она уже бывшая учительница:

"Нельзя поменяться ролями. Ты учительница, ты выходишь из комнаты, ты не можешь стать мамой.

Ты все еще в роли учителя. Это занимает весь твой день, все твое время. Потому что на самом деле ты общаешься с родителями, общаешься с семьями, ты решаешь их проблемы".

Илзе Ушпеле - мать троих детей, двое из которых школьного возраста. Илзе была учительницей 14 лет, но после года дистанционного обучения решила не возвращаться в школу. Работу, особенно во время Covid-19, нельзя совместить с семьей.

Бывшая учительница отмечает, что за эти 14 лет отношение родителей к учителю существенно изменилось.

Контроль, выговоры и чрезмерное участие родителей в учебном процессе - это создает напряжение в повседневной работе.

"Если у меня в школе есть руководитель, то это мой руководитель, это очень сложно, если еще кто-то начинает руководить. Это, конечно, ограничивает, поднимает уровень стресса и неуверенности, а также усиливает страх. Если ты идешь на работу и задаешься вопросом, все ли будет хорошо или снова будут какие-то новости. Вдруг кто-нибудь снова поймет меня неправильно. Ну, удаленно, конечно, было легче, если родители подключались, родитель помогал ребенку. И там это было очень нужно. Но когда дело доходит до очного обучения, я думаю, нужно больше доверять учителю", - говорит Ушпеле.

Директора школ, к которым обратилась передача ReTV, отмечают, что выгорание - обычное дело среди учителей. На это влияет как текущая ситуация с Covid-19, так и нехватка учителей в школах.

Директор Рижской средней 64-й школы Эрнестс Свиклис говорит: "Очень часто, чтобы дать образование тем, кто ходит в школу, на учителей ложится большая нагрузка. Это учителя иногда принимают, но еще есть финансовый аспект. При большой нагрузке усталость приходит быстрее. Часто у школ нет выбора, они вынуждены просить учителей брать дополнительные уроки, чтобы работать с большой нагрузкой".