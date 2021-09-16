ФОТО ⟩ В Олайне обнаружен нелегальный пункт продажи дизельного топлива и сигарет: задержан подозреваемый

В полицейский участок в Олайне поступила информация от жителей о том, что по некому адресу в городе может происходить незаконный оборот подакцизных товаров, включая хранение и продажу дизельного топлива, а также продажу сигарет.

Сотрудники участка отреагировали на полученную информацию и в ходе оперативных мероприятий проверили указанный адрес в среду, 15 сентября. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли незаконно хранившиеся 275 литров, возможно, дизельного топлива, а также около 40 000 сигарет без марок латвийского акциза и наличные деньги на сумму 2000 евро.

Изъятую жидкость отправили на экспертизу для определения состава.

Полиция арестовала мужчину 1971 года рождения, ранее привлекавшего внимание полиции за аналогичные преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.