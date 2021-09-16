Главное за 16 сентября ⟩ Платный въезд в Юрмалу на год, авария возле ГЭС и вспышка Covid-19 в окружении Путина
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
С весны следующего года для въезда в Юрмалу пропуска нужны будут круглый год. Такую идею поддержали депутаты заседания комитетов транспорта и жилищного строительства Юрмальской городской думы. До сих пор пропуска для въезда в Юрмалу требовались только с начала апреля до конца сентября. С 1 апреля следующего года, когда будет обновлена плата за въезд в город в размере двух евро в день, планируется взимать ее круглый год. С 1 октября этого года по 1 апреля следующего года въезд в Юрмалу по-прежнему будет бесплатным.
Сегодня, 16 сентября, Сейм отклонил предложение Союза зеленых и крестьян (СЗК) о вотуме недоверия министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу. За отставку Павлютса проголосовали 34 депутата, против проголосовали 50 депутатов. Запрос об отставке Павлютса подали депутаты СЗК Эдгар Таварс, Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янина Ялинска, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Виктор Валайнис, Раймонд Бергманис, Янис Дуклавс, Марис Кучинскис и внефракционный депутат Дидзис Шмитс.
На Рижской объездной дороге (A5), недалеко от водохранилища Рижской ГЭС, произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии движение на участке дороги изначально было полностью заблокировано, сейчас оно восстановлено. По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), у Рижской ГЭС произошло столкновение двух автомобилей. На месте происшествия работали службы, пострадавшие переданы медикам. С помощью абсорбента ремонтировалась проезжая часть дороги, на которую разлилось масло от разбившейся техники.
Дистанционное обучение из-за пандемии, поведение родителей и учеников, огромная нагрузка - эти причины заставляют некоторых учителей все же отказаться от работы. И на этот раз дело даже не в деньгах. Дело в том, что педагоги уже не выдерживают такой нагрузки и психологического давления, сообщает ReTV.
Глава России Владимир Путин заявил, что в его окружении Covid-19 заболели не один-два, как сообщалось ранее, а несколько десятков человек, пишет "Медуза". Об этом Путин рассказал, выступая в удаленном режиме на саммите ОДКБ в Душанбе, столице Таджикистана.
Коронавирус:
За минувшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет. 494 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 102 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 населения. Вчера в Латвии было сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.
Людям с антителами ковид-сертификаты предоставляться не будут. Сегодня, 16 сентября, большинство Сейма отклонило предложение, что ковид-сертификат и право получения услуг могут также иметь люди, не имевшие положительного теста на Covid-19, но с лабораторно подтвержденными антителами.
Пандемия коронавируса не закончится, пока Covid-19 не затронет практически всех на Земле, сообщило в понедельник, 13 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на ученых. В лучшем случае возвращение к обычной жизни стоит ждать только тогда, когда все человечество приобретет иммунитет к Covid-19 путем вакцинации или после болезни.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от Covid-19 "Спутник V", пишет "Медуза" со ссылкой на заявление замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза в ответ на вопрос журналистки. Барбоза отметил, что производитель вакцины для экстренного применения должен доказать, что предприятия, где препарат выпускается, отвечают требуемым стандартам производства.
Новейшие исследования показывают, что вакцины Pfizer и Moderna от Covid-19 для беременных безопасны, заявила гинеколог Майра Янсоне, возглавляющая клинику женского и детского здоровья Университетской клинической больницы имени Паула Страдиньша.
Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому в рамках лечения от последствий коронавируса в Германии, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Как сообщает The Bell, состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО. Недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Сейчас врачи готовятся вывести его из искусственной комы, сообщают источники издания.
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