Главное за 16 сентября ⟩ Платный въезд в Юрмалу на год, авария возле ГЭС и вспышка Covid-19 в окружении Путина

Дистанционное обучение из-за пандемии, поведение родителей и учеников, огромная нагрузка - эти причины заставляют некоторых учителей все же отказаться от работы. И на этот раз дело даже не в деньгах. Дело в том, что педагоги уже не выдерживают такой нагрузки и психологического давления, сообщает ReTV.

Глава России Владимир Путин заявил, что в его окружении Covid-19 заболели не один-два, как сообщалось ранее, а несколько десятков человек, пишет "Медуза". Об этом Путин рассказал, выступая в удаленном режиме на саммите ОДКБ в Душанбе, столице Таджикистана.

Коронавирус:

За минувшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет. 494 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 102 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 населения. Вчера в Латвии было сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.

Людям с антителами ковид-сертификаты предоставляться не будут. Сегодня, 16 сентября, большинство Сейма отклонило предложение, что ковид-сертификат и право получения услуг могут также иметь люди, не имевшие положительного теста на Covid-19, но с лабораторно подтвержденными антителами.

Пандемия коронавируса не закончится, пока Covid-19 не затронет практически всех на Земле, сообщило в понедельник, 13 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на ученых. В лучшем случае возвращение к обычной жизни стоит ждать только тогда, когда все человечество приобретет иммунитет к Covid-19 путем вакцинации или после болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от Covid-19 "Спутник V", пишет "Медуза" со ссылкой на заявление замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза в ответ на вопрос журналистки. Барбоза отметил, что производитель вакцины для экстренного применения должен доказать, что предприятия, где препарат выпускается, отвечают требуемым стандартам производства.

Новейшие исследования показывают, что вакцины Pfizer и Moderna от Covid-19 для беременных безопасны, заявила гинеколог Майра Янсоне, возглавляющая клинику женского и детского здоровья Университетской клинической больницы имени Паула Страдиньша.

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому в рамках лечения от последствий коронавируса в Германии, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Как сообщает The Bell, состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО. Недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Сейчас врачи готовятся вывести его из искусственной комы, сообщают источники издания.

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