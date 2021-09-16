Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в двух городах

В Риге выявлено 151 новый случай, а всего за 14 дней в столице заболели 1689 человек.

В Валмиерском крае вчера было выявлено 50 новых зараженных, в Даугавпилсе - 30, в Екабпилсском крае - 28, в Резекне - 22, в Балвском и Ропажском краях - по 19, в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных. Вчера в 18 муниципалитетах Латвии было зарегистрировано десять и более заболевших.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 1689, в Валмиерском крае - 289, в Даугавпилсе - 249, в Екабпилсском крае - 247, в Талсинском крае - 193, в Елгаве - 164, в Ропажском крае - 158.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии в данный момент составляет 297,6 случая.