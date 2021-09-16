Чт, 16.09.2021
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Владимир Путин

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в двух городах

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из выявленных за прошедшие сутки 596 случаев заражения Covid-19 одна четверть заболевших констатирована в Риге, кроме того, большое число заболевших зарегистрировано в Валмиере, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Риге выявлено 151 новый случай, а всего за 14 дней в столице заболели 1689 человек.

В Валмиерском крае вчера было выявлено 50 новых зараженных, в Даугавпилсе - 30, в Екабпилсском крае - 28, в Резекне - 22, в Балвском и Ропажском краях - по 19, в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных. Вчера в 18 муниципалитетах Латвии было зарегистрировано десять и более заболевших.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 1689, в Валмиерском крае - 289, в Даугавпилсе - 249, в Екабпилсском крае - 247, в Талсинском крае - 193, в Елгаве - 164, в Ропажском крае - 158.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии в данный момент составляет 297,6 случая.

В 18 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в десяти он превышен на 50%. 


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