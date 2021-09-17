Пт, 17.09.2021
Без вакцинации человек подобен легкой добыче, поэтому вирус может легко продолжать распространяться и поражать большие слои населения уже этой осенью и зимой. Лоун Симонсен, эпидемиолог и доктор медицинских наук из Дании
Лоун Симонсен, эпидемиолог и доктор медицинских наук из Дании

Прибыль Centrālā laboratorija за год выросла почти в пять раз

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В прошлом году оборот предприятия Centrālā laboratorija составил 31,882 миллиона евро, что на 98,9% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась в 4,9 раза, достигнув 11,118 миллиона евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

В отчете руководства Centrālā laboratorija говорится, что в прошлом году доходы компании быстро выросли, поскольку лаборатория занималась приемом образцов и тестированием на Covid-19 по всей территории страны. Были открыты более 30 пунктов сбора образов на Covid-19 и четыре новых филиала лабораторий в Даугавпилсе, Екабпилсе и Риге.

Руководство лаборатории признает, что из-за пандемии потребность в диагностических услугах значительно возросла. Укрепив возможности Centrālā laboratorija по обнаружению различных возбудителей инфекций, компания инвестировала один миллион евро в развитие молекулярного отдела, закупив испытательное оборудование для молекулярно-биологических тестов.

Также отмечается, что большое внимание уделяется решениям в области автоматизации лабораторий и информационных технологий. Руководство компании планирует продолжить инвестирование в развитие Centrālā laboratorija и расширение спектра услуг за счет открытия новых филиалов.

В 2019 году оборот Centrālā laboratorija составил 16,029 миллиона евро, а прибыль достигла 2,261 миллиона евро.

Предприятие Centrālā laboratorija работает в Латвии с 1994 года, а уставный капитал компании составляет 128 200 евро. Предприятие входит в группу компаний здравоохранения Repharm.


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