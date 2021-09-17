Опасное место в самом конце Лиепайского шоссе: как стереть эту "черную точку" с карты?

Например, зритель передачи 4. studija Латвийского телевидения Улдис указывает, что было бы необходимо оборудовать тормозную полосу для тех, кто, двигаясь по направлению со стороны Лиепаи, хочет повернуть направо на окружную дорогу. Сейчас это нужно делать с единственной полосы, что тормозит все движение.

"Еще восемь лет назад я сообщал Latvijas valsts ceļi, что необходимо построить тормозную полосу и установить ограничение скорости. Однако по-прежнему ничего! Единственное позитивное - это то, что в результате снизилась возможность врезаться в опору моста", - написал зритель передачи Улдис.

Предприятие Latvijas valsts ceļi признает, что проблема на этом месте есть, так как транспортный узел был построен во время, когда была совершенно другая интенсивность движения. Поэтому необходимы улучшения движения.

В свою очередь представитель предприятия Анна Кононова указывает, что уже в этом году произведена часть работ. В частности, были перемещены остановки общественного транспорта по обеим сторонам окружной дороги А5, а также построено новое освещение дороги.

Планируется, что с целью улучшения безопасности на Лиепайском шоссе перед транспортным узлом будет снижена максимальная разрешенная скорость.

О полосах разгона и торможения Анна Кононова заявила следующее: "Их невозможно оборудовать без значительной перестройки узла. Это произойдет тогда, когда будет перестраиваться вся Рижская окружная дорога".

Рижскую окружную дорогу планируется перестроить в высокоскоростную магистраль в ближайшие годы, и работы могут начаться в 2023 году. Начатые работы в свою очередь планируется завершить в октябре.

ФОТО: Скриншот видео

Возвращаясь к полосам торможения, эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис указывает., что в данном месте это не самая большая проблема: "Лиепайское шоссе здесь фактически заканчивается и все в любом случае снижают скорость, так как и так особо нет, куда ехать".

По мнению Ирбитиса, куда больше внимания нужно уделить место, где знак STOP указывает на преимущество для тех, кто едет со стороны Бабите в направлении Лиепайского шоссе. Не все, кто хочет попасть на Лиепайское шоссе со стороны Скулте или Саласпилса, замечают этот знак STOP, и здесь уже могут возникнуть серьезные проблемы. Подтверждение этому - карта ДТП на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

ФОТО: LTAB