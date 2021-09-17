Первый человек в Латвии получил третью дозу вакцины против Covid-19
Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии остаются низкими - в четверг привились 4504 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии остаются низкими - в четверг привились 4504 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2135 человек получили первую прививку, а 2187 завершили процесс вакцинации, в том числе 185 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
На этой неделе начался и процесс ревакцинации, когда дополнительную дозу могут получить жители с очень ослабленным иммунитетом, и уже был зарегистрирован первый такой случай. Человек был привит вакциной Moderna.
В настоящее время в Латвии привито 47,12% населения, в том числе 42,44% завершили процесс вакцинации.