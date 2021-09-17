СМИ: Прекращено уголовное дело против Александра Паля

Спортсмен заявил, что у него нет претензий к актеру, а травмы он получил при падении "с высоты собственного роста".

Напомним, в апреле 20121 года Александра Паля и двух его друзей задержали после того, как бывший хоккеист молодежной хоккейной команды ЦСКА Кевин Антипин написал заявление об избиении. У спортсмена была зафиксированы переломы на лице и поврежден глаз. Спортсмен указал, что Паль был нетрезв.