Пт, 17.09.2021
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Гиртс Бригис, профессор

СМИ: Прекращено уголовное дело против Александра Паля

ФОТО: Кадр из видео

Бывший хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов отказался от претензий по уголовному делу, возбужденному против российского актера Александра Паля. Артиста подозревали в его избиении. Об этом пишет Esquire.

Спортсмен заявил, что у него нет претензий к актеру, а травмы он получил при падении "с высоты собственного роста".

Напомним, в апреле 20121 года Александра Паля и двух его друзей задержали после того, как бывший хоккеист молодежной хоккейной команды ЦСКА Кевин Антипин написал заявление об избиении. У спортсмена была зафиксированы переломы на лице и поврежден глаз. Спортсмен указал, что Паль был нетрезв.

В разговоре с журналистами Паль опроверг свое задержание, а после его не было на вручении премии "Ника", которую он получил за роль в фильме "Глубже".


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