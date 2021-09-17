В США адвокат после смерти жены и сына заказал собственное убийство

7 июня этого года Мудро у семейного охотничьего домика обнаружил трупы жены и сына с огнестрельными ранами. Он начал в чрезмерных количествах принимать болеутоляющие медикаменты и погрязал во все большей депрессии. В начале сентября Мудро нанял своего бывшего клиента, 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чтобы тут убил его выстрелом в голову.

ФОТО: Hampton County Detention Center via AP

53-летнему Мудро выдвинуты обвинения в мошенничестве, планах совершить мошенничество и предоставлении ложной информации полиции. В случае осуждающего решения ему грозит 20 лет тюрьмы.

Кроме того, Смиту выдвинуты обвинения в помощи самоубийству, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений, а также планах совершить мошенничество.

Оба мужчины были освобождены под залог и подписку о невыезде.

Полиция Южной Каролины расследует утверждения главы семейного адвокатского бюро Мудро, что Мудро растратил средства предприятия в размере миллионов долларов. Адвокаты Мудро обвинения отвергают.

ФОТО: AP Photo/Mic Smith

Адвокат Мудро Ричарт Харпотлян на суде сказал, что его клиент зависим от опиатов, и что убийство жены и сына стало для него огромным потрясением.

Убийство жены и сына Мудро по-прежнему не раскрыто.