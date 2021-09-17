В США адвокат после смерти жены и сына заказал собственное убийство

В Южной Каролине известный адвокат Алекс Мудро был пойман на попытке инсценировать собственную смерть, чтобы его сын смог получить страховку в размере 10 миллионов долларов. Это произошло спустя всего пару месяцев после того, как были застрелены жена Мудро и его второй сын, сообщает АР.
7 июня этого года Мудро у семейного охотничьего домика обнаружил трупы жены и сына с огнестрельными ранами. Он начал в чрезмерных количествах принимать болеутоляющие медикаменты и погрязал во все большей депрессии. В начале сентября Мудро нанял своего бывшего клиента, 61-летнего Кертиса Эдварда Смита, чтобы тут убил его выстрелом в голову.
53-летнему Мудро выдвинуты обвинения в мошенничестве, планах совершить мошенничество и предоставлении ложной информации полиции. В случае осуждающего решения ему грозит 20 лет тюрьмы.
Кроме того, Смиту выдвинуты обвинения в помощи самоубийству, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений, а также планах совершить мошенничество.
Оба мужчины были освобождены под залог и подписку о невыезде.
Полиция Южной Каролины расследует утверждения главы семейного адвокатского бюро Мудро, что Мудро растратил средства предприятия в размере миллионов долларов. Адвокаты Мудро обвинения отвергают.
Адвокат Мудро Ричарт Харпотлян на суде сказал, что его клиент зависим от опиатов, и что убийство жены и сына стало для него огромным потрясением.
Убийство жены и сына Мудро по-прежнему не раскрыто.
Сам Мудро отрицает убийство жены Мэгги и старшего сына Пола. После трагического события к семье Мудро было привлечено особое внимание - представители семьи на протяжении нескольких поколений были удачными юристами, однако в последние годы произошли три связанных с семьей случая смерти. В 2015 году у дома Мудро был найден мертвым подросток, которого, возможно, сбили на автомобиле. В 2018 году погибла многолетний руководитель хозяйства семьи Мудро; в качестве причины смерти было названо неудачное падение, однако вскрытие тела так и не было произведено. В свою очередь застреленный Пол Мадуро был судим за совершение смертельного ДТП на лодке, пишет The New York Times.