Пт, 17.09.2021
Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Covid-19: В Литве заразились еще 1197 человек, в Эстонии - 532

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: MNStudio / Shutterstock

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 532 новых случая и три смерти.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

Половина скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4038 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 10 569 человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 910 человек, 89 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6442 результата теста на Covid-19, позитивный результат дали 532 теста, скончались три пациента.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 154 пациентам. Всего госпитализированы 174 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 123 человека (70,7%), а завершил курс вакцинации 51 человек (29,3%).

Из 532 заболевших не был вакцинирован 391 человек, а у 141 завершен курс вакцинации.

Среди взрослого населения Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 65,9%.


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