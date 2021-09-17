Covid-19: В Литве заразились еще 1197 человек, в Эстонии - 532

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

Половина скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4038 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 10 569 человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 910 человек, 89 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6442 результата теста на Covid-19, позитивный результат дали 532 теста, скончались три пациента.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 154 пациентам. Всего госпитализированы 174 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 123 человека (70,7%), а завершил курс вакцинации 51 человек (29,3%).

Из 532 заболевших не был вакцинирован 391 человек, а у 141 завершен курс вакцинации.