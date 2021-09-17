В этом году сезон гриппа может быть тяжелым, и к нему надо подготовиться. Как?

В прошлом сезоне у гриппа не было возможности распространиться, потому что были определены строгие ограничения собраний, все носили защитные маски и дезинфицировали руки. Эти действия не только предохраняли от инфекции Covid-19, но и не позволяли распространяться инфекции гриппа, и, по сути, в Латвии им редко кто болел.
"В обществе сейчас царит ошибочное мнение, что грипп может к нам не прийти, к сожалению, возвращение к очному режиму означает, что эпидемия гриппа неизбежна, и от нее защитит только вакцина. В этом году сезон гриппа может быть особо непрогнозируемым и вызывать различные осложнения, поэтому очень призываю жителей быть ответственными и столь же активно, как в прошлом году, подавать заявку на вакцину от гриппа жителей всех возрастных групп, а особенно сениоров, пациентов с хроническими заболеваниями", - говорит инфектолог, ассоциированный профессор РУС Даце Завадска.
"К вакцинации от гриппа мы подготовились и ее начали. Сейчас наблюдения показывают, что интерес к вакцинации от гриппа по сравнению с прошлым годом значительно уменьшился. Мы заботимся о том, чтобы жители могли удобно и своевременно записаться на вакцину на электронном сайте и надеемся на сознательность жителей своевременно вакцинироваться", - характеризует ситуацию руководитель сервиса клиентов VCA Лолита Керве.
"Всемирная организация здравоохранения создала соответствующую композицию вакцины от гриппа для этого сезона, и мы надеемся, что жители будут активно вакцинироваться, потому что у нас уже есть многолетний опыт и наблюдения, что вакцина защищает от гриппа и максимально ограничивает его неконтролируемое распространение",
Наиболее рекомендуемое время для вакцинации от гриппа - октябрь до самого ноября, поскольку вакцина от гриппа создана таким образом, чтобы она работала весь сезон - то есть шесть месяцев. Время пика обычно январь и февраль, когда жителям определенно надо быть осторожными.
В поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA) сертифицированные медицинские сестры ежегодно проводят вакцинацию от гриппа, которая является простым, безопасным и эффективным способом защитить себя и членов своей семьи от нежелательной инфекции. Вакцинация доступна во всех крупнейших центрах VCA в Латвии, и на нее можно удобно записаться на www.epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977. Также приглашаем жителей связываться с нами в случаях различных неясностей или если необходима дополнительная информация в связи с вакцинацией.