В этом году сезон гриппа может быть тяжелым, и к нему надо подготовиться. Как?

В прошлом сезоне у гриппа не было возможности распространиться, потому что были определены строгие ограничения собраний, все носили защитные маски и дезинфицировали руки. Эти действия не только предохраняли от инфекции Covid-19, но и не позволяли распространяться инфекции гриппа, и, по сути, в Латвии им редко кто болел.

"В обществе сейчас царит ошибочное мнение, что грипп может к нам не прийти, к сожалению, возвращение к очному режиму означает, что эпидемия гриппа неизбежна, и от нее защитит только вакцина. В этом году сезон гриппа может быть особо непрогнозируемым и вызывать различные осложнения, поэтому очень призываю жителей быть ответственными и столь же активно, как в прошлом году, подавать заявку на вакцину от гриппа жителей всех возрастных групп, а особенно сениоров, пациентов с хроническими заболеваниями", - говорит инфектолог, ассоциированный профессор РУС Даце Завадска.

"К вакцинации от гриппа мы подготовились и ее начали. Сейчас наблюдения показывают, что интерес к вакцинации от гриппа по сравнению с прошлым годом значительно уменьшился. Мы заботимся о том, чтобы жители могли удобно и своевременно записаться на вакцину на электронном сайте и надеемся на сознательность жителей своевременно вакцинироваться", - характеризует ситуацию руководитель сервиса клиентов VCA Лолита Керве.

"Всемирная организация здравоохранения создала соответствующую композицию вакцины от гриппа для этого сезона, и мы надеемся, что жители будут активно вакцинироваться, потому что у нас уже есть многолетний опыт и наблюдения, что вакцина защищает от гриппа и максимально ограничивает его неконтролируемое распространение",

- говорит Даце Завадска.

Наиболее рекомендуемое время для вакцинации от гриппа - октябрь до самого ноября, поскольку вакцина от гриппа создана таким образом, чтобы она работала весь сезон - то есть шесть месяцев. Время пика обычно январь и февраль, когда жителям определенно надо быть осторожными.