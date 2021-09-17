Опрос: уверенность жителей в безопасности вакцин против Covid-19 растет

Данные опроса свидетельствуют, что в начале июля этого года в безопасность вакцины против Covid-19 верили 59% опрошенных. Из них полное доверие испытывали 25%, а скорее доверяли - 34%. Однако в настоящее время этот показатель составляет 66%: полностью доверяют вакцинам 38%, а 28% опрошенных испытывают доверие с большей долей вероятности.

В то же время 26% опрошенных заявили, что склонны не верить в безопасность вакцин. Совсем не доверяют вакцинам против Covid-19 15% респондентов, а скорее не доверяют - 11%. При этом 8% опрошенных не могли дать конкретного ответа.

Уверенность в безопасности вакцин против Covid-19 выросла и по сравнению с весной этого года, информировал Кейшс. В конце марта в безопасность вакцин против Covid-19 верили 60% респондентов, не верили 29%, а 11% не могли высказать определенной точки зрения.

Кейшс сообщил, что значительные различия в этих показателях по-прежнему наблюдаются между латышами и русскоязычными: среди латышей 67% доверяют вакцинам против Covid-19 (полностью доверяют 39% и скорее доверяют 28%), тогда как среди русскоязычных этот показатель составляет равен 54% (полностью доверяют 20% респондентов, а 34% - с большей долей вероятности).

Опрос также позволяет сделать вывод, что доля людей, полностью уверенных в безопасности вакцины Covid-19, почти в два раза ниже среди русскоязычных, чем среди латышей. Для сравнения: в июле 45% русскоязычных респондентов были склонны верить в безопасность вакцины Covid-19, 43% скорее не верили или совсем не верили, а 12% не имели определенного мнения. Между тем, среди латышей в июле этого года 62% доверяли вакцине от Covid-19, 29% скорее не доверяли или полностью не доверяли, а 9% затруднились дать конкретный ответ.

Анализ данных по полу опрошенных показал, что женщины в целом более склонны доверять вакцинам против Covid-19, а мужчины чаще дают крайние ответы - целиком доверяют или вообще не доверяют вакцинам.

В целом 68% женщин в настоящий момент верят в безопасность вакцин против Covid-19: 37% опрошенных женщин заявили, что полностью уверены в безопасности вакцин, в свою очередь 31% из них - скорее уверены. В то же время среди мужчин вакцинам доверяют 63%: целиком доверяют 38%, а скорее доверяют - 25%.

Не верят в безопасность вакцин 24% женщин, из них 13% не верят совсем, а 11% скорее не верят. Среди мужчин не доверяют вакцинам 28% опрошенных: 17% не верят совсем, а 11% - скорее не доверяют.