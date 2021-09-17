В Италии ковид-сертификаты станут обязательными для всех работающих

С 15 сентября каждому, кто придет на работу, в магазин или ресторан, нужно будет предоставить "зеленый паспорт" или сертификат Covid-19, подтверждающий полную вакцинации, перенесение болезни или отрицательный результат теста на Covid-19Э, решило в четверг правительство Марио Драги.

"Условие зеленого паспорта относится на всю сферу занятости, как государственную, так и частную, и мы делаем это по двум чрезвычайно важным причинам - чтобы сделать эти места еще безопаснее, и чтобы наша кампания по вакцинации была еще сильнее", - указал журналистам министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Исключения допускаются по отношению к пенсионерам и безработным, указывает Euronews.

В то же время правительство решило ограничить цены на тесты, для взрослых они будут стоить 15 евро, для детей - восемь евро.

Нарушители правил будут наказаны - каждый, у кого не будет сертификата и кто соответственно не сможет работать, будет отстранен от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты.

Сенат Италии поддержал нововведения большинством голосов. "За" выступили 189 депутатов, 32 голосовали "против", а двое воздержались.

Неделю назад правительство Италии сообщило, что устанавливает обязательным предоставление сертификата Covid-19 в учреждениях образования и опеки.

С 10 октября каждому, кто придет в школу или университет, в том числе родителям и необучающему персоналу, необходимо будет предоставлять "зеленый паспорт".

Это относится и к студентом университетов, но не к воспитанникам школ. Допустимы исключения для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

Тем, кто будет находиться в школе без "зеленого паспорта", грозит штраф до 1000 евро.

"Зеленый паспорт" нужно будет предоставлять и работникам учреждений опеки.

Чтобы способствовать вакцинации против Covid-19, в Италии ранее было установлено, что "зеленый паспорт" должны предоставлять пассажиры дальних рейсов автобусов и поездов, внутренних авиарейсов и паромных перевозок между регионами.

В течение последней недели в Италии прошло несколько протестов против "зеленых паспортов".

В Италии на данный момент вакцинировались 75% жителей в возрасте старше 12 лет.