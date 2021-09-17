Следующий соперник Бриедиса - кто он?
16 октября латвийский боксёр Майрис Бриедис проведёт свой следующий поединок. Его соперником станет немец Артур Манн, имя которого мало кому знакомо. Против кого выйдет на ринг Бриедис?
16 октября латвийский боксёр Майрис Бриедис проведёт свой следующий поединок. Его соперником станет немец Артур Манн, имя которого мало кому знакомо. Против кого выйдет на ринг Бриедис?
Промоутерская компания братьев Зауэрланд объявила, что боксёры выйдут на ринг "Арена Рига" 16 октября, а на кону будет стоять пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.
Ранее сообщалось, что Бриедис может перебраться в тяжёлую весовую категорию. Об этом также говорил тренер латвийского боксёра Дмитрий Шихолай. В конечном итоге эти планы сорвались из-за глобальной ситуации.
За пять дней до боя оппонент Бриедиса Манн по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31-й день рождения. Боксёр, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).
По информации сайта BoxRec, рост Манна составляет 185 см - это на один сантиметр меньше, чем рост Бриедиса. Также известно, что 16 из своих поединков он провёл в Германии, а ещё два - в США и ЮАР.
Своё единственное поражение Манн потерпел в марте 2019 года в ЮАР, когда в четвёртом раунде уступил техническим нокаутом местному боксёру Кевину Лерене.
"Уважаю Майриса и его достижения, но не ощущаю никакого давления. Перед боем с Кевином Лереной я ощущал давление, потому что многие вещи не сработали как надо. Но в этот раз я спокоен", - сказал Манн. -
Манн провёл 18 поединков сравнительно быстро. В 2016 году он выходил в ринг аж 5 раз. Свой последний бой представитель Германии провёл в июне 2020 года, когда отправил в нокаут другого немецкого боксёра Рада Рашида.
До этого Манн не выходил в ринг с боксёрами мирового класса, а Бриедис определённо станет его самым серьёзным соперником в карьере. Бриедис занимает первое место в мире среди боксёров первой тяжёлой весовой категории.
Бриедис отметил, что Манн является опытным боксёром, который прошёл боксёрскую школу Казахстана. Она считается одной из лучших в мире, но победа Манна в предстоящем поединке станет настоящей сенсацией.
Например, в своём предпоследнем поединке Манн боксировал с грузином Сосо Абуладзе. С 2017 года Абуладзе провёл 15 поединков, в которых одержал лишь одну победу. Манн одолел грузинского боксёра с большими трудностями.
36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.