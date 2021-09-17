Следующий соперник Бриедиса - кто он?

Промоутерская компания братьев Зауэрланд объявила, что боксёры выйдут на ринг "Арена Рига" 16 октября, а на кону будет стоять пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.

Ранее сообщалось, что Бриедис может перебраться в тяжёлую весовую категорию. Об этом также говорил тренер латвийского боксёра Дмитрий Шихолай. В конечном итоге эти планы сорвались из-за глобальной ситуации.

За пять дней до боя оппонент Бриедиса Манн по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31-й день рождения. Боксёр, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).

По информации сайта BoxRec, рост Манна составляет 185 см - это на один сантиметр меньше, чем рост Бриедиса. Также известно, что 16 из своих поединков он провёл в Германии, а ещё два - в США и ЮАР.

Своё единственное поражение Манн потерпел в марте 2019 года в ЮАР, когда в четвёртом раунде уступил техническим нокаутом местному боксёру Кевину Лерене.

"Уважаю Майриса и его достижения, но не ощущаю никакого давления. Перед боем с Кевином Лереной я ощущал давление, потому что многие вещи не сработали как надо. Но в этот раз я спокоен", - сказал Манн. -

Всё давление ощущает Бриедис, которому придётся защищать титул на глазах у своих болельщиков, а домашние стены не всегда помогают. Он может многое проиграть, а я могу многое получить".

Манн провёл 18 поединков сравнительно быстро. В 2016 году он выходил в ринг аж 5 раз. Свой последний бой представитель Германии провёл в июне 2020 года, когда отправил в нокаут другого немецкого боксёра Рада Рашида.

До этого Манн не выходил в ринг с боксёрами мирового класса, а Бриедис определённо станет его самым серьёзным соперником в карьере. Бриедис занимает первое место в мире среди боксёров первой тяжёлой весовой категории.

ФОТО: Пресс-фото

Бриедис отметил, что Манн является опытным боксёром, который прошёл боксёрскую школу Казахстана. Она считается одной из лучших в мире, но победа Манна в предстоящем поединке станет настоящей сенсацией.

Например, в своём предпоследнем поединке Манн боксировал с грузином Сосо Абуладзе. С 2017 года Абуладзе провёл 15 поединков, в которых одержал лишь одну победу. Манн одолел грузинского боксёра с большими трудностями.