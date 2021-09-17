В Латвии зарплаты учителей одни из самых низких среди стран ОЭСР

ОЭСР отмечает, что фактическая заработная плата учителей состоит из установленной законом ставки заработной платы и дополнительных надбавок. Средняя фактическая зарплата также зависит от таких характеристик, как возраст, опыт и уровень квалификации учителей.

Согласно выводам ОЭСР, фактическая заработная плата учителей в Латвии зависит от типа учебного заведения и типа образовательной программы. А именно, среднегодовая фактическая зарплата учителей дошкольного образования составляет 21 089 долларов США (17 836 евро), в начальной школе - 27 047 долларов США (22 875 евро), на втором этапе основного образования - 26 678 долларов США (22 563 евро), а на этапе среднего образования - 29 209 долларов (24 703 евро).

В среднем во всех странах ОЭСР средняя фактическая заработная плата учителей в заведениях дошкольного, начального, второго этапа основного и среднего образования составляет 40 707 долларов США (34 427 евро), 45 687 долларов США (38 639 евро), 47 988 долларов США (40 585 евро ) и 51 749 долларов (43 766 евро) соответственно.

Самые высокие показатели средней фактической заработной платы учителей - в Люксембурге, Германии и Швейцарии, где фактическая зарплата существенно превышает порог в 50 000 долларов США (42 287 евро). Латвия в этом списке из 43 стран ОЭСР занимает четвертое место с конца. На 34-е месте с начала списка находится Эстония, а Литва занимает 30-е место.

В то же время ОЭСР отмечает, что в Латвии один из самых низких среди стран ОЭСР объем целевых дотаций на ученика начальной школы, в основном потому, что заработная плата учителей ниже средней, а также ниже средней пропорция учителей и учеников.

При этом существуют значительные различия в относительной заработной плате учителей между мужчинами и женщинами из-за гендерного разрыва в оплате труда. По сравнению с зарплатами сотрудников с высшим образованием в странах ОЭСР средняя фактическая заработная плата учителей в Латвии выше среди женщин и ниже среди мужчин. В Латвии пропорция колеблется от 150% до 162% для женщин (в среднем 98%-110% во всех странах ОЭСР) и от 118% до 129% для мужчин (в среднем от 76% до 85% во всех странах ОЭСР) в начальном и общем среднем образовании.

ОЭСР также отмечает, что женщины преимущественно представлены среди учителей начальных, средних и старших классов, но недостаточно представлены в высших учебных заведениях.

В Латвии доля женщин в 2019 году варьировалась от 92% в начальной школе до 84% в основной школе, 81% в средней школе и 55% в высших школах.

ОЭСР также обращает внимание на тот факт, что в сфере начального и среднего образования в среднем 35% учителей в странах ОЭСР в следующем десятилетии достигнут пенсионного возраста, а в некоторых странах ожидается рост численности населения школьного возраста, что вынуждает правительства многих стран привлекать и обучать новых учителей.

По данным ОЭСР, в 2019 году 39% учителей начальных школ в Латвии были не моложе 50 лет, что выше среднего показателя по ОЭСР - 33%. В среднем во всех странах ОЭСР доля учителей в возрасте 50 лет и старше увеличивается с каждым следующим уровнем образования - до 36% на втором этапе основного образования и 40% в старших классах. В Латвии эта доля колеблется от 50% в средних классах до 51% в старших.

Education at a Glance - самый значимый в мире доклад о качестве образовательных процессов в странах-участницах и странах-партнерах ОЭСР. В докладе представлены данные о структуре, финансировании и эффективности систем образования. В этом году темой Education at a Glance являются равные возможности в образовании. Также в докладе оценивается влияние пандемии Covid-19 на системы образования.

Доклад Education at a Glance готовится каждый год в рамках программы показателей систем образования ОЭСР, и участие Латвии в ней расширяет и усиливает стратегическую и аналитическую компетенцию, компетенцию в области использования данных специалистов, определяющих и реализующих политику в области образования.