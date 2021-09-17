Из-за убийцы в Дании призывают запретить романтические знакомства для пожизненно осужденных

Новый закон предусматривает, что осужденным к пожизненному заключению будет разрешено общаться из тюрьмы только с теми, с кем у них были близкие отношения в течение первых десяти лет отбывания наказания.

Недавно стало известно, что 17-летняя Камилла Курстейн обменивалась письмами и два года звонила Мадсену. Она якобы стала ревновать, когда в 2020 году он женился в тюрьме на Дженни Курпен, 39-летней русской художнице, живущей в Финляндии.

Министр юстиции Дании Ник Хекэруп заявил, что таким отношениям "очевидно необходимо положить конец" и что заключенные "не должны иметь возможность использовать наши тюрьмы в качестве центров знакомств или медиа-площадок, чтобы хвастаться своими преступлениями".

"В последние годы мы видели отвратительные примеры того, как заключенные, совершающие ужасные преступления, вступали в контакт с молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание", - подчеркнул он.

Новый закон также предусматривает, что заключенным, приговоренным к длительным срокам тюремного заключения, не разрешается свободно рассказывать о своих преступлениях в социальных сетях или в подкастах.

Мадсен был приговорен к пожизненному заключению в 2018 году за убийство шведской журналистки Ким Вальл. В 2017 году она села в подводную лодку, построенную Мадсеном, чтобы взять у него интервью. Первым в море было обнаружено туловище Валль, позже были найдены и другие части ее тела.

50-летний Мадсен призналась в расчленении тела Валль, но отрицает, что убил ее, заявив, что женщина погибла в результате несчастного случая.

В 2018 году Мадсен в документальном фильме наконец признался в убийстве.

Представитель Датского института прав человека сообщила BBC, что организация предоставит оценку законопроекту в ближайшие недели. "Мы рассмотрим законопроект, связанный с правом на семейную жизнь. Такие отношения защищены Европейской конвенцией о правах человека. Мы, вероятно, рассмотрим два вопроса. Во-первых, есть ли вообще правовая основа для таких ограничений. Во-вторых, соразмерны ли они", - пояснила она.