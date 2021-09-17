Супермаркет как площадка для местных производителей: Rimi организует спецфорум

На форуме вместе с местными предприятиями - представителями отрасли и производителями продуктов питания - будут обсуждаться такие темы, как тенденции потребительского спроса, недооцененный потенциал латвийской отрасли пищевой промышленности, предпосылки для достижения международного успеха, инвестиционные перспективы и тенденции в пищевой отрасли в Балтии и мире и др.

Цели

Одна из целей форума - показать, как супермаркет может стать площадкой роста для малых производителей продуктов питания. Поэтому наряду с форумом Rimi во время кампании организует также специальное мероприятие "быстрых встреч" специалистов с малыми производителями, где обе стороны индивидуально обсудят потенциальные возможности сотрудничества и условия, при которых продукты смогут попасть на полки магазинов Rimi.

До 4 октября новым, а также тем производителям продуктов питания, которые находятся в самом начале пути, предлагают ознакомиться с программой форума развития деятельности новых производителей продуктов питания "Взрасти Латвию" и зарегистрироваться для участия, посетив сайт www.rimi.lv/audzelatviju.

Форум пройдет онлайн, и участие в нем бесплатное.

"Rimi уже продолжительное время способствует поддержке продукции местных производителей. В настоящее время наш ассортимент в отдельных продуктовых категориях, например, в сегменте свежих продуктов, уже более чем на 70% формирует продукция местных производителей. В то же время Rimi регулярно выделяет и поддерживает малых производителей, предоставляя им платформу для роста - созданные по инициативе Rimi концептуальные магазины Klēts дают возможность латвийским малым и средним предприятиям и отечественным производителям предлагать свою продукцию более широкому кругу покупателей Rimi", – подчеркивает Милан Блумс, директор департамента категорий Rimi Latvia.

Klēts постоянно предлагает около 3000 товаров от 250-300 производителей. Нередко товары из его ассортимента перемещаются на полки Rimi, и предприятие, изначально поставлявшее несколько упаковок своей продукции, теперь удовлетворяет желания сотен и даже тысяч покупателей. Из этой точки поддержки выросли такие любимые покупателями продукты, как овощное пюре Rūdolfs, хлопья MILZU!, закуски Pupuchi или пиво Raiskumietis и хлебобулочные изделия.

"Мы говорим об очень разнообразном спектре местных производителей - от крупных предприятий, которые работают с несколькими розничными сетями и отправляют продукцию на экспорт, до уникальных небольших хозяйств, которые могут предоставить только ограниченный или сезонный ассортимент. Да, Rimi не боится представлять более мелких местных производителей в своих магазинах и считает это обоюдовыгодной сделкой, даже если путь их продукции к покупателю оказывается намного дольше и медленнее. Именно небольшие уникальные местные производители создают добавленную стоимость, что, в свою очередь, приводит к положительным отзывам потребителей", - рассказывает Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvia.

Предпочтение местных производителей

Согласно опросам клиентов, люди охотно выбирают местные продукты, особенно в категориях свежих продуктов, где их предпочитает две трети покупателей - даже если цена выше, как это часто бывает с местными продуктами, которые производятся в небольших количествах. Однако

готовность клиентов платить за местную продукцию, особенно в категории свежих продуктов, - устойчивая тенденция.